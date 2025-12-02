Turek chce Pavlovi vysvetliť všetky svoje kauzy, sú vraj skôr mediálne
- DNES - 19:12
- Praha
Čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek, ktorý je kandidátom na ministra životného prostredia v budúcej českej vláde, chce prezidentovi ČR Petrovi Pavlovi objasniť všetky svoje kauzy, ktoré sú podľa neho skôr mediálne.
Zopakoval, že má čisté svedomie. Uviedol to v utorok počas cesty delegácie Poslaneckej snemovne českého parlamentu na Slovensko, na ktorej sa zúčastňuje, informuje spravodajkyňa TASR.
„Určite to budú konkrétne argumenty, ktoré budú možno podložené aj nejakými dokumentmi, pretože tých káuz je pomerne dosť a sú to skôr mediálne kauzy. Ale ja viem, že mám čisté svedomie, takže to pánovi prezidentovi veľmi rád vysvetlím. Určite to budú nejaké realistické podklady ohľadom nejakých nejasností týkajúcich sa mojej osoby,“ povedal Turek.
Čestný prezident Motoristov mal pôvodne namierené do čela rezortu diplomacie. Po tom, ako Pavel opakovane naznačil, že si ho ako ministra zahraničných vecí nedokáže s jeho kauzami predstaviť, sa Motoristi rozhodli kandidátov vymeniť. Turek sa tak stal nominantom na ministra životného prostredia a v čele rezortu diplomacie by mal byť predseda Motoristov Petr Macinka, ktorý chcel pôvodne byť ministrom životného prostredia. Motoristi chceli týmto krokom podľa Macinku urobiť ústretové gesto smerom k prezidentovi, aby tak odblokovali prípadné problémy.
Pavel však zastáva názor, že by Turek nemal byť členom vlády vôbec. Podľa predsedu hnutia ANO Andreja Babiša prezident argumentoval právnymi dôvodmi. Tých si však Motoristi podľa Macinku nie sú vedomí. Pavel sa k Turkovi naposledy vyjadril v pondelok, keď vyhlásil, že ak nevysvetlí všetko, čo sa okolo neho deje, nie je vhodným kandidátom na post ministra.
Český Deník N v uplynulých týždňoch zverejnil Turkove niekdajšie údajné príspevky na sociálnych sieťach, ktoré obsahovali rasistické, homofóbne a sexistické výroky. Údajné výroky poslanca začala následne preverovať polícia ako možné trestné činy hanobenia národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny obyvateľov, podnecovania k nenávisti a schvaľovania trestného činu.
