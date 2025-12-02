  • Články
Budúca opozícia v ČR skritizovala Okamurovu delegáciu v SR, chystá vlastnú cestu

  • DNES - 18:19
  • Praha
Strany pravdepodobnej budúcej českej opozície kritizovali, že predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura vycestoval na Slovensko len s poslancami strán vznikajúcej koalície. To sa podľa nich stalo vôbec po prvýkrát a preto sa rozhodli zorganizovať vlastnú cestu.

Budúci týždeň sa na Slovensku plánujú stretnúť s opozíciou a o prijatie chcú požiadať aj predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho. Na mimoriadnej tlačovej konferencii to v utorok oznámili zástupcovia jednotlivých strán, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Rozhodli sme sa zareagovať na cestu pána Okamuru na Slovensko, ktorá sa uskutočňuje výrazne a výlučne na pôdoryse vznikajúcej vládnej koalície a dokonca za situácie, keď tam pomerne výrazne ohovárajú doterajšiu vládu. Považujeme to za zlé a chybné rozhodnutie... Preto sme sa rozhodli, že... budúci týždeň vycestujeme na Slovensko my, aby sme sa pokúsili stretnúť ako so slovenskou opozíciou, tak požiadať pána Rašiho, aby nás prijal. Uvidíme, aká bude jeho reakcia,“ oznámil predseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Cestu si podľa jeho slov budú poslanci platiť sami. Spresnil, že by sa malo uskutočniť stretnutie so slovenskou opozíciou ako celkom, a potom zvlášť s hnutím PS a pravdepodobne aj s KDH.

Predsedníčka klubu STAN Michaela Šebelová podotkla, že občania SR by mohli získať mylný dojem o politickej situácii v ČR na základe delegácie, ktorá pricestovala z Česka. „Delegáciu vedie človek, ktorého strana má v snemovni desať členov a polovicu delegácie tvoria Motoristi. Napriek tomu, že leteli vládnym špeciálom, je to taká motorizovaná jednotka,“ povedala. Podľa Šebelovej ich návšteva bude síce symbolická, ale je možné, že tento postup zopakujú aj pri ďalších Okamurových cestách, ak svoj postoj neprehodnotí.

Zloženie delegácie šéfa snemovne kritizoval na sociálnej sieti X aj český minister zahraničných vecí v demisii Jan Lipavský. Podľa neho to pôsobí ako zneužívanie zahraničných ciest na stranícku politiku. Podotkol, že ČR by mala byť reprezentovaná aj opozíciou, nie len úzkym kruhom Okamurových „pritakávačov“. Končiaci minister vnútra Vít Rakušan to označil za hanbu a porušenie doterajších tradícií.

Okamura v utorok a stredu absolvuje svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii predsedu Poslaneckej snemovne. V jeho delegácii sú len poslanci hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe. Niektorí členovia organizačného výboru snemovne, ktorý o cestách poslancov rozhoduje, chceli, aby sa k delegácii mohol pripojiť aspoň podpredseda dolnej komory parlamentu za ODS Jan Skopeček. Ani jeho účasť však zástupcovia vznikajúcej vládnej koalície nepovolili.

Šéf snemovne to vysvetľoval tak, že keď sa návšteva dohadovala, Skopeček ešte nebol podpredsedom. Zároveň podľa svojich slov chcel, aby sa návšteva Slovenska uskutočnila v priateľskej atmosfére, a preto vraj oslovil len tých poslancov, ktorí sú podľa neho pre delegáciu prínosom.

Zdroj: Info.sk, TASR
