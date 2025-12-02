Zelenskyj opätovne žiada trvalý mier na Ukrajine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyzval na úplný koniec vojny medzi Kyjevom a Moskvou a nie iba na „prestávku“ v konflikte, ktorý sa začal vo februári 2022. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Naša spoločná úloha je ukončiť túto vojnu, nie iba dosiahnuť prestávku v bojoch. Potrebujeme dôstojný mier. Aby sa to skutočne mohlo stať, všetci musia byť na strane mieru,“ vyhlásil Zelenskyj na tlačovej konferencii s írskym premiérom Michealom Martinom v Dubline.
Povedal to pred očakávaným začiatkom rokovaní medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom v Moskve. Spolu s Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom by mali diskutovať najmä o americkom mierovom pláne pre ukončenie vojny na Ukrajine.
Popredný ukrajinský predstaviteľ pre AFP v utorok potvrdil, že Witkoff a Kushner by sa mohli v stredu stretnúť s delegáciou Kyjeva v Európe.
„Ukrajinská strana... to nevylučuje a je pripravená“ rokovať s nimi, uviedol zdroj. Podľa neho by sa stretnutie mohlo konať v Bruseli, „no zatiaľ neexistuje jasná dohoda“.
Wadephul: Putin sa opakovane vyhýba mierovým rokovaniam s Ukrajinou
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že si opakovane vymýšľa „výhovorky“ s cieľom vyhnúť sa mierovým rokovaniam s Ukrajinou.
Rusku podľa Zelenského ide v rokovaniach s USA o uvoľnenie sankcií
Rusko je ochotné rokovať o mieri na Ukrajine, no musia byť naplnené jeho ciele stanovené na začiatku invázie a vyriešené jej základné príčiny.
Pellegrini sa zúčastní na summite prezidentov V4 v Ostrihome
Prezident SR Peter Pellegrini sa v stredu zúčastní na summite hláv štátov krajín V4 v Centre svätého Vojtecha v Ostrihome.
Putin vyzdvihol údajné dobytie mesta Pokrovsk ako dôležité víťazstvo
Ruský prezident Vladimir Putin označil v pondelok údajné dobytie ukrajinského mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti za dôležité víťazstvo a vyhlásil, že Moskve pomôže naplniť jej širšie vojnové ciele.