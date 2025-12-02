  • Články
Ako zistiť, či bude snežiť? Sledujte tento znak na nebi

  • DNES - 18:34
  • Bratislava
To, či bude snežiť, zistíte aj bez predpovede. Ktorý znak na nebi to naznačuje?

Ak chcete zistiť, aké bude počasie, pozrite sa na mesiac na nočnej oblohe. Odporúča to portál Mirror, podľa ktorého sa takto dá zistiť, či sa v najbližších hodinách rozsneží.

Hľadajte svätožiaru

Mesačné halo, alebo svätožiara okolo mesiaca, je jasným znakom toho, že krajinu čoskoro zasiahnu zrážky, tvrdí Mirror. Prstenec sa obvykle tvorí okolo mesiaca v chladnom počasí, keď sa svetlo odráža od kryštálikov ľadu medzi oblakmi.

Mechanizmus vzniku mesačného halo presnejšie opisuje web mojvesmir.sk:

„Mesačné halo vzniká, keď svetlo z Mesiaca prechádza cez ľadové kryštáliky nachádzajúce sa vo vysokých vrstvách atmosféry, predovšetkým v oblačnosti typu cirrostratus. Tieto kryštáliky majú prevažne šesťuholníkový tvar a fungujú ako miniatúrne hranoly, ktoré lámu a odrážajú svetlo pod uhlom 22°, čo vedie k vytvoreniu svetelného kruhu. V niektorých prípadoch sa môže objaviť aj sekundárne halo s uhlom 46°, no to je menej časté.“

Na to, aby halo skutočne predpovedalo zrážky, je podľa meteorológa Jonathana Erdmana potrebné, aby následne klesli a zhustli mračná. „Ak sa to stane, pravdepodobne sa dočkáme snehu alebo ďažďa,“ cituje Mirror.

Mesačné halo v minulosti dokonca slúžilo na predpovedanie blížiacich sa zrážok. „Okrem toho sa štúdiom halových javov zaoberajú aj astronómovia a atmosférickí fyzici, ktorí sledujú interakciu svetla s atmosférickými časticami,“ dodáva portál mojvesmir.sk.

Zdroj: Info.sk, DP, mirror.co.uk, mojvesmir.sk
