Wadephul: Putin sa opakovane vyhýba mierovým rokovaniam s Ukrajinou

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že si opakovane vymýšľa „výhovorky“ s cieľom vyhnúť sa mierovým rokovaniam s Ukrajinou.

Jeho slová spochybňujú možné výsledky utorkového stretnutia Putina a špeciálneho vyslanca USA Steva Witkoffa, píše TASR podľa agentúry DPA.

Vladimir Putin vždy hľadá nové výhovorky, prečo nechce rokovať,“ vyhlásil Wadephul počas stretnutia s egyptským rezortným partnerom Badrom Abdelattyom v Berlíne.

Preto mám stále pochybnosti, či je skutočne pripravený o mieri vôbec hovoriť,“ dodal Wadephul.

Americký vyslanec Witkoff má v utorok v Moskve s ruským lídrom diskutovať o snahách ukončiť vojnu na Ukrajine. Fakt, že tieto rokovania sa vôbec konajú, naznačuje záujem Ruska „opäť zistiť, či je možné nejaké riešenie“, vyhlásil Wadephul.

Nemecký minister v utorok poďakoval administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa za úsilie ukončiť tento konflikt, súčasťou ktorého je podľa neho aj spomínané utorkové stretnutie v Moskve.

Wadephul ozrejmil, že v pondelok telefonoval s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Obaja sa zhodli, že „je čas na prímerie“ a zdôraznili podporu Kyjevu. Podľa Wadephula tiež diskutovali o tom, že koniec vojny musí viesť k trvalému mieru a bezpečnosti na Ukrajine, ako aj vo zvyšku Európy.

Zdroj: Info.sk, TASR
