Lekár radí: Banány ktorej farby sú pre črevá najlepšie?

Pre čo najlepšie trávenie je potrebné vyberať banány tejto farby, radí gastroenterológ.

Ak si chcete zlepšiť trávenie, voliť by ste mali najmä štyri vytypované jedlá. Radí to gastroenterológ Saurabh Sethi vo svojich videách na Instagrame.

Ovocie, ktoré pomáha rozkladať bielkoviny, a tým podporuje trávenie, je najmä kivi. „Kivi sú dobré na trávenie, lebo obsahujú enzým actinidín, ktorý pomáha rozkladať bielkoviny,“ hovorí Sethi.

Toto tvrdenie podporuje aj výskum Simone B Bayerovej z roku 2022, v ktorom zistila, že konzumácia kivi takisto zlepšuje „zápchu, príznaky vyššieho tráviaceho ústroja ako tlak v bruchu a bolesť, zlé trávenie a reflux“.

Sethi radí jesť aj papáju, ktorá zas obsahuje papaín. „Na žalúdok je dobrá papája, lebo papaín v nej podporuje trávenie a zmierňuje nafukovanie,“ uviedol.

Portál WebMD okrem toho dodáva, že papaín je účinný aj pri liečbe zápalu a vonkajších poranení. „Papaín sa využíva pri liečbe zubných kazov, vyrážky, parazitických infekcií, poranení sasankou, liečbe rán a mnohých ďalších komplikáciách,“ uvádza web.

Akú farbu by mali mať banány?

Foto: Ketkaew Siriwat/Shutterstock.com

Sethi sa vo svojich videách priblížil aj k obľúbenému ovociu, banánom. Tie by sme podľa neho mali kupovať a jesť mierne zelené, keďže takto obsahujú najviac odolného škrobu, ktorý najlepšie vplýva na črevné baktérie a udržiava hladinu cukru v rovnováhe.

O tom, že farba banánov má vplyv aj na ďalšie procesy v tele, sme vás už informovali aj v článku Farba banánov rozhoduje o vplyve na riziko rakoviny. Tento typ uprednostnite.

Sethi v neposlednom rade odporúča jesť guavu, ktorá obsahuje množstvo vlákniny a vitamínu C. Obidve tieto zložky podporujú pravidelné vyprázdňovanie.

Portál Healthline k tomu dodáva, že jeden kus guavy obsahuje až 12 percent odporúčanej dennej dávky vlákniny. „Aj výťažok z listov guavy podporuje zdravie tráviaceho traktu. Výskumy naznačujú, že môže skrátiť a zmierniť hnačku,“ dodáva web.

Zdroj: Info.sk, DP, instagram.com/doctor.sethi
