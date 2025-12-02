Rusku podľa Zelenského ide v rokovaniach s USA o uvoľnenie sankcií
- DNES - 15:05
- Kyjev
Rusko je ochotné rokovať o mieri na Ukrajine, no musia byť naplnené jeho ciele stanovené na začiatku invázie a vyriešené jej základné príčiny, zopakoval v utorok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o niečo neskôr Rusko obvinil, že sa snaží využiť mierové rokovania so Spojenými štátmi na uvoľnenie sankcií. Informuje o tom TASR.
„Chceme mier. Prečo neuzavrieme mierovú dohodu ihneď? Je to veľmi ťažké. Rozhodnutie nášho prezidenta (Vladimira Putina) začať špeciálnu vojenskú operáciu malo svoje hlboké príčiny. A najskôr sa musíme dohodnúť na spôsobe, ako tieto hlboké príčiny odstrániť,“ uviedol Peskov citovaný TASS.
Putinov hovorca použil termín špeciálna vojenská operácia, ktorým ruskí predstavitelia označujú ruskú inváziu na Ukrajinu spustenú 24. februára 2022.
Zelenskyj, ktorý je na návšteve Írska, na sociálnej sieti v utorok napísal, že ho ukrajinská delegácia informovala o kľúčových bodoch svojich rokovaní s americkými predstaviteľmi na Floride z minulého týždňa. Podľa neho došlo k ďalšej úprave dokumentu, ktorý vzišiel z ich obdobných stretnutí v Ženeve.
„Za účasti predstaviteľov spravodajských služieb prebehla diskusia s americkou stranou o realizovateľnosti rôznych krokov na frontovej línii a o výzvach spojených so zabezpečením ochrany pred ruskými útokmi a zabránením porušovaniu dohôd v prípade prímeria,“ uviedol ukrajinský prezident.
Ukrajinskí diplomati sa podľa neho teraz snažia dosiahnuť, aby boli do rozhodovania o prípadnom ukončení vojny na Ukrajine zapojené aj európske krajiny a ďalší účastníci tzv. koalície ochotných.
Zelenskyj zdôraznil, že Kyjev pristupuje ku všetkým diplomatickým snahám s najväčšou vážnosťou, a vyzval, aby sa taký istý stupeň odhodlania vyžadoval aj od ruskej strany.
„Všimli sme si, že Rusi už spustili nové dezinformačné kampane v súvislosti s prípravami na nadchádzajúce stretnutia s americkou stranou,“ uviedol a dodal, že partnerom Ukrajiny budú poskytnuté všetky dostupné informácie „o skutočných zámeroch Ruska a jeho pokusoch využiť diplomatické rokovania ako krytie na uvoľnenie sankcií a blokovanie dôležitých kolektívnych európskych rozhodnutí“.
