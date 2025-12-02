  • Články
Na R1 zasahovali hasiči pri požiari automobilu

  • DNES - 14:21
  • Žiar nad Hronom
Na R1 zasahovali hasiči pri požiari automobilu

Na rýchlostnej ceste R1 pri Žiari nad Hronom zasahovali v pondelok (1. 12.) v nočných hodinách hasiči pri požiari osobného automobilu.

Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.

Požiar bol v plne rozvinutom štádiu. Vo vozidle sa viezli dve osoby, ktoré boli v čase požiaru mimo vozidla,“ uviedol HaZZ s tým, že na mieste zasahovalo šesť hasičov s dvomi kusmi techniky.

Zdroj: Info.sk, TASR
