Utorok, 2.12.2025Meniny má Bibiána
Bratislava

SaS nevidí v novele Trestného zákona výchovné opatrenia

  • DNES - 13:51
  • Bratislava
SaS nevidí v novele Trestného zákona výchovné opatrenia

Opozičná SaS nevidí v novele Trestného zákona výchovné opatrenia. Trestným činom by podľa nej mala byť už druhá krádež, nie tretia, ako to navrhuje ministerstvo spravodlivosti.

Po druhej krádeži by páchateľa mohol súd poslať na výchovné opatrenie vo väznici, nie však do výkonu trestu. Poslanci predložia k návrhu novely zákona svoje pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli túto zmenu priniesť. Predstavitelia SaS o tom informovali v utorok na tlačovej konferencii.

Tam uvidí, že áno, tu skončím, keď nebudem rešpektovať zákony tejto krajiny. A keď je v nejakom zacyklenom probléme, tak sa aj dozvie počas toho výcviku, čo môže spraviť, aby sa z toho zacyklenia dostal von,“ uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková.

Plénum parlamentu na aktuálnej schôdzi rokuje o novele Trestného zákona. Má sa doň opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“ pri drobných krádežiach. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Tí majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku. Vláda si vyššiu mieru drobných krádeží a agresivity ich páchateľov vysvetľuje tým, že médiá robili dezinformačnú kampaň a niektorí politickí predstavitelia „zavádzajúco informovali verejnosť, že krádež je beztrestná a oplatí sa“.

Zdroj: Info.sk, TASR
