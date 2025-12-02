SaS nevidí v novele Trestného zákona výchovné opatrenia
Opozičná SaS nevidí v novele Trestného zákona výchovné opatrenia. Trestným činom by podľa nej mala byť už druhá krádež, nie tretia, ako to navrhuje ministerstvo spravodlivosti.
Po druhej krádeži by páchateľa mohol súd poslať na výchovné opatrenie vo väznici, nie však do výkonu trestu. Poslanci predložia k návrhu novely zákona svoje pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli túto zmenu priniesť. Predstavitelia SaS o tom informovali v utorok na tlačovej konferencii.
„Tam uvidí, že áno, tu skončím, keď nebudem rešpektovať zákony tejto krajiny. A keď je v nejakom zacyklenom probléme, tak sa aj dozvie počas toho výcviku, čo môže spraviť, aby sa z toho zacyklenia dostal von,“ uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková.
Plénum parlamentu na aktuálnej schôdzi rokuje o novele Trestného zákona. Má sa doň opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“ pri drobných krádežiach. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Tí majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku. Vláda si vyššiu mieru drobných krádeží a agresivity ich páchateľov vysvetľuje tým, že médiá robili dezinformačnú kampaň a niektorí politickí predstavitelia „zavádzajúco informovali verejnosť, že krádež je beztrestná a oplatí sa“.
Na R1 zasahovali hasiči pri požiari automobilu
Na rýchlostnej ceste R1 pri Žiari nad Hronom zasahovali v pondelok v nočných hodinách hasiči pri požiari osobného automobilu.
Uhrík: Infringement EK pre novelu ústavy sa zbytočne dramatizuje
Tému infringementu, teda konania o porušení povinnosti, ktoré voči Slovensku iniciovala Európska komisia pre novelu ústavy, Progresívne Slovensko zbytočne dramatizuje, tvrdí Milan Uhrík.
Raši: Návšteva Tomia Okamuru na Slovensku je reštartom česko-slovenských vzťahov
Richard Raši verí, že parlamenty oboch krajín budú hybnou silou na obnovenie rokovaní medzi Slovenskom a Českom.
KDH vyzýva na dôsledné obmedzenie nelegálneho reexportu liekov
Opozičné KDH vyzýva na dôsledné obmedzenie nelegálneho reexportu liekov na Slovensku.