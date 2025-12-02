  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.12.2025Meniny má Bibiána
Bratislava

Uhrík: Infringement EK pre novelu ústavy sa zbytočne dramatizuje

  • DNES - 13:49
  • Bratislava
Uhrík: Infringement EK pre novelu ústavy sa zbytočne dramatizuje

Tému infringementu, teda konania o porušení povinnosti, ktoré voči Slovensku iniciovala Európska komisia (EK) pre novelu ústavy, Progresívne Slovensko zbytočne dramatizuje.

V TASR TV to povedal predseda hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík. Konaní EK voči Slovensku bolo podľa neho v minulosti v súvislosti s rôznymi legislatívnymi zmenami niekoľko desiatok.

Dramatizujú situáciu. Infringement je iba vysvetľovací proces. V praxi to vyzerá tak, že Komisia pošle list, že si všimla nejakú legislatívnu zmenu a slovenská vláda jej odpíše. Buď sa to vysvetlí, alebo sa to bude vysvetľovať ďalej,“ povedal Uhrík.

Ak by Republika mala poslancov v Národnej rade (NR) SR, kritizovanú ústavnú novelu by podľa neho určite podporila. „Bola to správna novela ústavy, ktorá reflektuje dnešné problémy spoločnosti. Keďže si niektorí, najmä z progresívneho spektra, nevedia ujasniť, koľko pohlaví existuje,“ vyhlásil.

EK však kritizuje špeciálne časť novely, ktorá hovorí o nadradenosti slovenskej ústavy nad európskou legislatívou v kultúrno-etických otázkach. Pridané ustanovenia podľa EK „umožňujú slovenským orgánom vrátane súdov posudzovať, či a do akej miery sa na Slovensku môže uplatňovať právo Únie vrátane rozsudkov Súdneho dvora“.

Uhrík tvrdí, že kultúrno-etické otázky nikdy nepatrili do sféry výlučných kompetencií Európskej únie. „Sú aj zmiešané kompetencie, napríklad energetická politika. A napokon sú výlučné kompetencie členských štátov, ako je školstvo, zdravotníctvo, kultúra a rodinná politika. Tieto kompetencie sú, chvalabohu, ešte stále kompetenciami národných vlád,“ konštatoval Uhrík.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v novembri rozhodol, že členské krajiny musia uznať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v súlade so zákonom v inom členskom štáte. „Podľa schválenej novely ústavy je tento rozsudok na území Slovenskej republiky nevykonateľný. Homosexuálne manželstvá sú v rozpore s Ústavou SR,“ reaguje Uhrík.

Republika nesúhlasí s návrhom SaS na novelu ústavy, ktorou by sa do nej explicitne zakotvilo členstvo SR v NATO a EÚ. „Opičia sa po Demokratoch, ktorí v rámci hlbokej orby chceli zaviesť na Slovensku večné členstvo v EÚ a NATO,“ podotkol Uhrík.

Republika podľa neho rešpektuje členstvo SR v oboch organizáciách, ale nevidí dôvod dávať ho ešte aj do ústavy. „Ani komunisti nedávali členstvo Československej socialistickej republiky v RVHP a vo Varšavskej zmluve do ústavy, to sa proste nerobí,“ dodal.

Dnes podľa neho nikto nevie povedať, ako na tom bude NATO a EÚ trebárs o desať rokov. „Nevieme, či to za desať rokov bude tá najlepšia možnosť. Podľa toho, čo robí Brusel, sa možno tá možnosť ani nezrealizuje, možno sa to rozpadne,“ konštatoval Uhrík.

Americký prezident Donald Trump po nedeľňajších (30. 11.) rokovaniach svojho tímu s predstaviteľmi Ukrajiny na Floride vyhlásil, že existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. „Hodnotím to pozitívne. Dávam to do kontrastu s Európskou úniou. Konečne je niekto, kto sa snaží o dosiahnutie mieru, o mierový plán,“ povedal Uhrík. Dá sa podľa neho predpokladať, že rozhovory nebudú jednoduché. „Je to návrh mierovej dohody, kde obe strany urobia nejaké ústupky,“ konštatoval Uhrík.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na R1 zasahovali hasiči pri požiari automobilu

Na R1 zasahovali hasiči pri požiari automobilu

DNES - 14:21Domáce

Na rýchlostnej ceste R1 pri Žiari nad Hronom zasahovali v pondelok v nočných hodinách hasiči pri požiari osobného automobilu.

SaS nevidí v novele Trestného zákona výchovné opatrenia

SaS nevidí v novele Trestného zákona výchovné opatrenia

DNES - 13:51Domáce

Opozičná SaS nevidí v novele Trestného zákona výchovné opatrenia. Trestným činom by podľa nej mala byť už druhá krádež, nie tretia, ako to navrhuje ministerstvo spravodlivosti.

Raši: Návšteva Tomia Okamuru na Slovensku je reštartom česko-slovenských vzťahov

Raši: Návšteva Tomia Okamuru na Slovensku je reštartom česko-slovenských vzťahov

DNES - 12:40Domáce

Richard Raši verí, že parlamenty oboch krajín budú hybnou silou na obnovenie rokovaní medzi Slovenskom a Českom.

KDH vyzýva na dôsledné obmedzenie nelegálneho reexportu liekov

KDH vyzýva na dôsledné obmedzenie nelegálneho reexportu liekov

DNES - 12:34Domáce

Opozičné KDH vyzýva na dôsledné obmedzenie nelegálneho reexportu liekov na Slovensku.

Vosveteit.sk
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokovMilióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
V tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiamV tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiam
Sľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníciSľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníci
Okolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analyticiOkolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analytici
Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tankyJužná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujúRusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netušíTento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóneWhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP