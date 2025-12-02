Fico: Vláda víta navýšenie sumy rozpočtu EÚ, má však určité výhrady
- DNES - 13:18
- Bratislava
Vláda SR víta, že došlo k navýšeniu celkovej sumy rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034 na sumu takmer dva bilióny eur.
Výhrady má však ku kráteniu výdavkov na znižovanie regionálnych rozdielov. Na utorkovej tlačovej konferencii po stretnutí s eurokomisárom pre rozpočet Piotrom Serafinom to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Ak sa bavíme o tejto kohéznej politike alebo peniazoch, ktoré majú byť určené na kohéznu politiku, na znižovanie regionálnych rozdielov, tak musím skonštatovať, že Komisia navrhuje menej peňazí,“ priblížil Fico. Pozitívne podľa premiéra je navýšenie balíka financií určeného pre Slovensko na takmer 20 miliárd eur.
O financiách na budúce rozpočtové obdobie EÚ je treba podľa Fica diskutovať už v súčasnosti aj preto, lebo návrh rozpočtu obsahuje mnohé novinky, ktoré môžu naraziť na viaceré členské krajiny. Premiér pripomenul aj negatívny postoj Európskeho parlamentu.
Slovensko má podľa predsedu vlády obavy z návrhov Európskej komisie, podľa ktorých krajina bude môcť čerpať fondy za predpokladu, že nebudú otvárané otázky právneho štátu alebo základných práv, ktoré sú začlenené a regulované príslušnou chartou. „Tu máme trošku obavy a veľmi otvorene chcem povedať, že by som bol veľmi nerád, keby sa z tejto kondicionality, teda, že budeme môcť brať štátom peniaze alebo ich obmedzovať v prístupe k peniazom len preto, lebo niekto bude mať iný názor na otázky právneho štátu alebo ľudských práv,“ povedal Fico.
Problematický je podľa premiéra aj návrh novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý znevýhodňuje veľké farmy. Slovensko je predovšetkým krajina, kde fungujú veľké poľnohospodárske podniky, a preto vláda nemôže akceptovať, aby sme boli trestaní za to, že štruktúra slovenského poľnohospodárstva je takto nastavená. V otázke financovania odstraňovania regionálnych rozdielov premiér očakáva spoluprácu viacerých krajín, ktoré sa označujú za skupinu priateľov kohézie.
Fico dodal, že chápe Európsku komisiu, ktorá hľadá peniaze aj na obranu, chce nájsť peniaze aj pre Ukrajinu či na podporu konkurencieschopnosti. Nemôže to však podľa premiéra byť na úkor politiky kohézie a Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Rozhovor s eurokomisárom bol podľa neho konštruktívny. „Myslím si, že pán komisár Serafin si je vedomý reálií v tomto regióne, asi ho neprekvapilo to, čo sme mu za daných okolností povedali,“ dodal premiér.
