  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.12.2025Meniny má Bibiána
Bratislava

Fico: Vláda víta navýšenie sumy rozpočtu EÚ, má však určité výhrady

  • DNES - 13:18
  • Bratislava
Fico: Vláda víta navýšenie sumy rozpočtu EÚ, má však určité výhrady

Vláda SR víta, že došlo k navýšeniu celkovej sumy rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034 na sumu takmer dva bilióny eur.

Výhrady má však ku kráteniu výdavkov na znižovanie regionálnych rozdielov. Na utorkovej tlačovej konferencii po stretnutí s eurokomisárom pre rozpočet Piotrom Serafinom to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).

Ak sa bavíme o tejto kohéznej politike alebo peniazoch, ktoré majú byť určené na kohéznu politiku, na znižovanie regionálnych rozdielov, tak musím skonštatovať, že Komisia navrhuje menej peňazí,“ priblížil Fico. Pozitívne podľa premiéra je navýšenie balíka financií určeného pre Slovensko na takmer 20 miliárd eur.

O financiách na budúce rozpočtové obdobie EÚ je treba podľa Fica diskutovať už v súčasnosti aj preto, lebo návrh rozpočtu obsahuje mnohé novinky, ktoré môžu naraziť na viaceré členské krajiny. Premiér pripomenul aj negatívny postoj Európskeho parlamentu.

Slovensko má podľa predsedu vlády obavy z návrhov Európskej komisie, podľa ktorých krajina bude môcť čerpať fondy za predpokladu, že nebudú otvárané otázky právneho štátu alebo základných práv, ktoré sú začlenené a regulované príslušnou chartou. „Tu máme trošku obavy a veľmi otvorene chcem povedať, že by som bol veľmi nerád, keby sa z tejto kondicionality, teda, že budeme môcť brať štátom peniaze alebo ich obmedzovať v prístupe k peniazom len preto, lebo niekto bude mať iný názor na otázky právneho štátu alebo ľudských práv,“ povedal Fico.

Problematický je podľa premiéra aj návrh novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý znevýhodňuje veľké farmy. Slovensko je predovšetkým krajina, kde fungujú veľké poľnohospodárske podniky, a preto vláda nemôže akceptovať, aby sme boli trestaní za to, že štruktúra slovenského poľnohospodárstva je takto nastavená. V otázke financovania odstraňovania regionálnych rozdielov premiér očakáva spoluprácu viacerých krajín, ktoré sa označujú za skupinu priateľov kohézie.

Fico dodal, že chápe Európsku komisiu, ktorá hľadá peniaze aj na obranu, chce nájsť peniaze aj pre Ukrajinu či na podporu konkurencieschopnosti. Nemôže to však podľa premiéra byť na úkor politiky kohézie a Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Rozhovor s eurokomisárom bol podľa neho konštruktívny. „Myslím si, že pán komisár Serafin si je vedomý reálií v tomto regióne, asi ho neprekvapilo to, čo sme mu za daných okolností povedali,“ dodal premiér.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tomáš: Trinásty dôchodok bude tento rok doručený najneskôr do 19. decembra

Tomáš: Trinásty dôchodok bude tento rok doručený najneskôr do 19. decembra

DNES - 12:38Ekonomické

Trinásty dôchodok bude v tomto roku doručený všetkým poberateľom najneskôr do dátumu 19. decembra, a teda ešte pred Vianocami. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš.

Drucker: Priebežný audit inovačných výziev nezistil závažné nedostatky

Drucker: Priebežný audit inovačných výziev nezistil závažné nedostatky

DNES - 12:36Ekonomické

Priebežný audit inovačných výziev na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku doteraz nezistil závažné nedostatky, ktoré by mali znamenať zrušenie celej dotačnej výzvy, uviedol minister.

PS: Ochrana detí na internete musí byť súčasťou európsky koordinovanej regulácie

PS: Ochrana detí na internete musí byť súčasťou európsky koordinovanej regulácie

VČERA - 19:05Ekonomické

Riešenia ochrany detí na internete musia byť súčasťou širšej, európsky koordinovanej regulácie. Uviedlo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko.

Na trase Praha - Bratislava - Budapešť bude jazdiť moderný vlak ComfortJet

Na trase Praha - Bratislava - Budapešť bude jazdiť moderný vlak ComfortJet

VČERA - 19:02Ekonomické

Na trase Praha - Bratislava - Budapešť začne od nového grafikonu 2025/2026 premávať moderná vlaková súprava ComfortJet.

Vosveteit.sk
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokovMilióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
V tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiamV tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiam
Sľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníciSľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníci
Okolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analyticiOkolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analytici
Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tankyJužná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujúRusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netušíTento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóneWhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP