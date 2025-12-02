Tomáš: Trinásty dôchodok bude tento rok doručený najneskôr do 19. decembra
- DNES - 12:38
- Bratislava
Trinásty dôchodok bude v tomto roku doručený všetkým poberateľom najneskôr do dátumu 19. decembra, a teda ešte pred Vianocami. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Presne dnes, 2. decembra, začíname oficiálne vyplácať trinásty dôchodok. Ako je už známe, výplatná doba pre dôchodky je od 2. do 24. dňa v mesiaci. Kvôli trinástemu dôchodku však v decembri chceme túto výplatnú dobu skrátiť, a teda trinásty dôchodok sa bude vyplácať od 2. decembra do 19. decembra, aby každý jeden poberateľ tejto dávky a tohto dôchodku dostal trinásty dôchodok ešte do Vianoc,“ povedal šéf rezortu práce.
Všetci poberatelia, ktorým je dôchodok vyplácaný do 19. dňa v mesiaci, by tak mali dostať trinásty dôchodok spolu s dvanástym dôchodkom. Tí, ktorým je vyplácaný až po 19. dni v mesiaci, dostanú riadny dôchodok príslušný deň po vyplatení trinásteho dôchodku, priblížil Tomáš.
Minister zdôraznil, že trinásty dôchodok bude tento rok vyplatený presne v takej sume, v akej aj vyplatený byť mal, a teda vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok vo všetkých kategóriách dôchodkov. V prípade starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku ide o sumu 667,30 eura. Ďalej v prípade invalidného dôchodku pri invalidite nad 70 % a sociálneho dôchodku je to suma 548,50 eura. Poberatelia invalidného dôchodku pri invalidite do 70 % dostanú 301,40 eura, poberatelia vdovského dôchodku 363,20 eura, vdoveckého dôchodku 300,10 eura a sirotského dôchodku 300,00 eura.
„V prípade všetkých druhov týchto dôchodkov vyplácame trinásty dôchodok vo výške priemerného dôchodku v tej danej kategórii za predchádzajúci rok,“ pripomenul Tomáš. Zároveň dodal, že trinásty dôchodok dostanú v riadnom termíne aj dôchodcovia, ktorí pracovali aj v zahraničí, a to v pomere k počtu rokov, ktoré na Slovensku odpracovali.
Drucker: Priebežný audit inovačných výziev nezistil závažné nedostatky
Priebežný audit inovačných výziev na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku doteraz nezistil závažné nedostatky, ktoré by mali znamenať zrušenie celej dotačnej výzvy, uviedol minister.
PS: Ochrana detí na internete musí byť súčasťou európsky koordinovanej regulácie
Riešenia ochrany detí na internete musia byť súčasťou širšej, európsky koordinovanej regulácie. Uviedlo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko.
Na trase Praha - Bratislava - Budapešť bude jazdiť moderný vlak ComfortJet
Na trase Praha - Bratislava - Budapešť začne od nového grafikonu 2025/2026 premávať moderná vlaková súprava ComfortJet.
Cena bitcoinu prudko klesla, investori nemajú chuť riskovať
Kryptomeny vstúpili do ďalšieho mesiaca v červených číslach, pričom bitcoin, najznámejšia digitálna mena, si pripísala ďalšie straty, keďže sa na trhoch zhoršil sentiment voči riziku.