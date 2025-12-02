  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.12.2025Meniny má Bibiána
Bratislava

Tomáš: Trinásty dôchodok bude tento rok doručený najneskôr do 19. decembra

  • DNES - 12:38
  • Bratislava
Tomáš: Trinásty dôchodok bude tento rok doručený najneskôr do 19. decembra

Trinásty dôchodok bude v tomto roku doručený všetkým poberateľom najneskôr do dátumu 19. decembra, a teda ešte pred Vianocami. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).

Presne dnes, 2. decembra, začíname oficiálne vyplácať trinásty dôchodok. Ako je už známe, výplatná doba pre dôchodky je od 2. do 24. dňa v mesiaci. Kvôli trinástemu dôchodku však v decembri chceme túto výplatnú dobu skrátiť, a teda trinásty dôchodok sa bude vyplácať od 2. decembra do 19. decembra, aby každý jeden poberateľ tejto dávky a tohto dôchodku dostal trinásty dôchodok ešte do Vianoc,“ povedal šéf rezortu práce.

Všetci poberatelia, ktorým je dôchodok vyplácaný do 19. dňa v mesiaci, by tak mali dostať trinásty dôchodok spolu s dvanástym dôchodkom. Tí, ktorým je vyplácaný až po 19. dni v mesiaci, dostanú riadny dôchodok príslušný deň po vyplatení trinásteho dôchodku, priblížil Tomáš.

Minister zdôraznil, že trinásty dôchodok bude tento rok vyplatený presne v takej sume, v akej aj vyplatený byť mal, a teda vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok vo všetkých kategóriách dôchodkov. V prípade starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku ide o sumu 667,30 eura. Ďalej v prípade invalidného dôchodku pri invalidite nad 70 % a sociálneho dôchodku je to suma 548,50 eura. Poberatelia invalidného dôchodku pri invalidite do 70 % dostanú 301,40 eura, poberatelia vdovského dôchodku 363,20 eura, vdoveckého dôchodku 300,10 eura a sirotského dôchodku 300,00 eura.

V prípade všetkých druhov týchto dôchodkov vyplácame trinásty dôchodok vo výške priemerného dôchodku v tej danej kategórii za predchádzajúci rok,“ pripomenul Tomáš. Zároveň dodal, že trinásty dôchodok dostanú v riadnom termíne aj dôchodcovia, ktorí pracovali aj v zahraničí, a to v pomere k počtu rokov, ktoré na Slovensku odpracovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Drucker: Priebežný audit inovačných výziev nezistil závažné nedostatky

Drucker: Priebežný audit inovačných výziev nezistil závažné nedostatky

DNES - 12:36Ekonomické

Priebežný audit inovačných výziev na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku doteraz nezistil závažné nedostatky, ktoré by mali znamenať zrušenie celej dotačnej výzvy, uviedol minister.

PS: Ochrana detí na internete musí byť súčasťou európsky koordinovanej regulácie

PS: Ochrana detí na internete musí byť súčasťou európsky koordinovanej regulácie

VČERA - 19:05Ekonomické

Riešenia ochrany detí na internete musia byť súčasťou širšej, európsky koordinovanej regulácie. Uviedlo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko.

Na trase Praha - Bratislava - Budapešť bude jazdiť moderný vlak ComfortJet

Na trase Praha - Bratislava - Budapešť bude jazdiť moderný vlak ComfortJet

VČERA - 19:02Ekonomické

Na trase Praha - Bratislava - Budapešť začne od nového grafikonu 2025/2026 premávať moderná vlaková súprava ComfortJet.

Cena bitcoinu prudko klesla, investori nemajú chuť riskovať

Cena bitcoinu prudko klesla, investori nemajú chuť riskovať

VČERA - 18:59Ekonomické

Kryptomeny vstúpili do ďalšieho mesiaca v červených číslach, pričom bitcoin, najznámejšia digitálna mena, si pripísala ďalšie straty, keďže sa na trhoch zhoršil sentiment voči riziku.

Vosveteit.sk
V tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiamV tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiam
Sľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníciSľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníci
Okolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analyticiOkolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analytici
Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tankyJužná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujúRusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netušíTento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóneWhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
December na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriályDecember na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriály
„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP