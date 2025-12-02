Ferenčák vníma svoje odvolávanie ako skúšku politickej kultúry
Poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) vníma svoje odvolávanie v parlamente z funkcie šéfa Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti ako skúšku politickej kultúry.
Myslí si, že hlasovaním sa rozhodne, či sa na posty v parlamente bude pozerať cez prácu alebo stranícke dohody. Kritizoval, že návrh, ktorý podali poslanci za Hlas-SD, nie je dostatočne odôvodnený a nebol prediskutovaný. Nevie, či dôvodom jeho odvolania má byť pomsta za niektoré jeho postoje pri hlasovaniach v NR SR, osobná averzia niektorých členov Hlasu či snaha umlčať iný názor. Vyplýva to z jeho vyjadrenia počas diskusie v pléne parlamentu.
„Osobne prijmem akýkoľvek výsledok hlasovania, pretože som v politike dosť dlho na to, aby som vedel, že politické rozhodnutia nebývajú spravodlivé. Žiadam vás však o jedno - aby sme nezakrývali personálne dôvody slovami o skúsenostiach a dobrom mene. (...) Funkcia nie je zmyslom života. Práca je dôležitá, teda to, čo v tej funkcii robíte. Ja tu dnes stojím s čistým vedomím a svedomím za vykonanú prácu, ktorú som na výbore spravil,“ vyhlásil.
Návrh sa podľa Ferenčáka nepodal v súlade s rokovacím poriadkom. Upozornil na to, že je pod ním podpísaný poslanecký klub Hlas-SD. Namietal však, že klub k nemu nezasadol. „Som stále súčasťou klubu a o tomto nemám žiadnu vedomosť,“ okomentoval. Domnieva sa preto, že nešlo o rozhodnutie klubu, ale rozhodnutie šéfa klubu Róberta Puciho (Hlas-SD). „Návrh mal byť preto podaný osobou, ktorá ho podávala,“ doplnil. Daný postup označil ako úplné porušenie základnej vnútornej komunikácie. „Je to takzvané rozhodnutie o vás bez vás,“ podotkol.
Upozornil na to, že nevie, za čo má byť z čela výboru odvolaný. Nestotožnil sa s argumentáciou Hlasu-SD, že má skončiť, keďže do NR SR sa vrátil Peter Kmec (Hlas-SD), ktorý má dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti. „Nezachytil som napísané, že som niečo zanedbal, porušil zákon, neudržal dôveru výboru, čo i len jeden konkrétny bod, ktorý by hovoril, čo som pokazil,“ dodal. Vníma to preto ako personálnu čistku, nie hodnotenie jeho práce. Poukázal na to, že odvolanie predsedu výboru pre európske záležitosti je vážnym krokom a mala by mu predchádzať diskusia a jasné odôvodnenie. Zároveň v pléne prezentoval svoju doterajšiu prácu vo funkcii.
Ferenčák zopakoval, že v prípade, ak dôjde k jeho odvolaniu, odíde z poslaneckého klubu Hlasu-SD. „V strane zostanem, pretože stále tam mám veľa priateľov. Je tam veľa slušných, čestných ľudí, s takými istými víziami a hodnotami, s ktorými som aj ja stranu zakladal. Kým sú tam oni, budem aj ja. Nie som ten, ktorý by zutekal alebo sa hneval,“ povedal novinárom v parlamente.
Návrh na odvolanie Ferenčáka predstavil v utorok ráno Puci. Zdôraznil, že miesto predsedu výboru patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu. „Je preto prirodzené, že o tom, kto túto stoličku obsadí, rozhoduje naša strana. Pokiaľ máme vhodnejšieho kandidáta, výmena na tomto poste je podľa môjho názoru pochopiteľná a správna,“ vysvetlil. Peter Kalivoda (Hlas-SD) zdôraznil, že išlo o rozhodnutie celého klubu. „Táto rozprava ti to aj dokazuje. Nevidel som ani jedného kolegu z Hlasu, že by sa ťa zastal,“ odkázal Ferenčákovi. Viacerí poslanci z Hlasu tiež poukazovali na to, že Ferenčák niekoľko mesiacov nezdieľa hodnoty strany.
Opozícia vníma zámer odvolať Ferenčáka ako pomstu zo strany koalície. „Tak to tu, žiaľ, chodí, že keď niekto neposlúcha, neplní príkazy, nie je hlasovací automat, ale občas si dovolí zahlasovať aj podľa vlastného svedomia, tak musí okamžite skončiť,“ okomentovala poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) s tým, že nepozná pochybenie Ferenčáka. Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) vyčítala koalícii, že sa na obsadzovanie funkcií pozerá ako na hru mien a čísiel. „Bez zodpovednosti k tej samotnej funkcii,“ doplnila. Opozícia zároveň vyjadrila svoj nesúhlas, aby do čela výboru išiel Kmec.
