Slovenský hokejista v umelom spánku: Do nemocnice ho prijali v kritickom stave
Mladý slovenský hokejista mal dopravnú nehodu, uviedli ho do umelého spánku.
20-ročný slovenský hokejista Roman Kukumberg ml. mal v utorok ráno vážnu dopravnú nehodu. Informoval o tom portál noviny.sk s tým, že do nemocnice na bratislavských Kramároch ho previezli vo vážnom stave.
Na snímke uprostred Roman Kukumberg starší a vľavo jeho syn Roman; Foto: TASR/Pavel Neubauer
Kukumberga v dôsledku ťažkých zranení uviedli do umelého spánku. „Môžeme potvrdiť, že dnes (2.12.) k nám bol privezený pacient v kritickom stave s vážnymi poraneniami hlavy. V tejto chvíli prebieha diagnostika a zdravotníci robia všetko pre jeho záchranu,“ uviedla pre noviny.sk hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská.
K nehode malo dôjsť medzi Kvetoslavovom a Šamorínom.
