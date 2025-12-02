  • Články
Bratislava

Slovenský hokejista v umelom spánku: Do nemocnice ho prijali v kritickom stave

Mladý slovenský hokejista mal dopravnú nehodu, uviedli ho do umelého spánku.

20-ročný slovenský hokejista Roman Kukumberg ml. mal v utorok ráno vážnu dopravnú nehodu. Informoval o tom portál noviny.sk s tým, že do nemocnice na bratislavských Kramároch ho previezli vo vážnom stave.

Na snímke uprostred Roman Kukumberg starší a vľavo jeho syn Roman; Foto: TASR/Pavel Neubauer

Kukumberga v dôsledku ťažkých zranení uviedli do umelého spánku. „Môžeme potvrdiť, že dnes (2.12.) k nám bol privezený pacient v kritickom stave s vážnymi poraneniami hlavy. V tejto chvíli prebieha diagnostika a zdravotníci robia všetko pre jeho záchranu,“ uviedla pre noviny.sk hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská.

K nehode malo dôjsť medzi Kvetoslavovom a Šamorínom.

Zdroj: Info.sk, noviny.sk
