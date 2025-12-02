  • Články
Bratislava

Spávate v tejto polohe? Pozor, môže poškodiť nervy!

  • DNES - 19:24
  • Bratislava
Hoci je pohodlná, táto spánková poloha môže spôsobiť trvalé poškodenie nervov.

Po noci sa mnohí budia do rána, keď pociťujú mravčenie v prstoch a končatinách. Hoci si do postele líhame v pohodlnej polohe, prebudiť sa môžeme s ťažkosťami. Neraz sa pod to podpisuje spánková poloha.

Ako informuje portál Huffington Post, takéto následky má na svedomí často spánková poloha označovaná ako „T. rex“. Pri nej si človek počas spánku priťahuje ruky k hrudi a v lakťoch ich krčí.

Ako vysvetľujú lekári, poloha T. rex nie je z dlhodobého hľadiska prospešná. „Pri spánku so zloženými a podloženými rukami hrozí, že budete tlačiť na nervy v lakťoch a zápästiach,“ uviedol odborník na lieky na spánok Raj Dasgupta.

Podľa neho spánok v tejto polohe vedie k obmedzeniu prítoku krvi do rúk, ktoré následne tŕpnu. „Ak to robíte často, môžete si tiež natiahnuť rameno, alebo vám môže stŕpnuť alebo opuchnúť,“ dodal Dasgupta. K tŕpnutiu dochádza aj v prípade zápästí, stav sa pritom postupne zhoršuje.

Varovné znaky

Podľa fyzioterapeuta Kierana Sheridana je potrebné vnímať po spánku niekoľko varovných znamení. Pacienti sa často sťažujú na pocit, akoby mali „mŕtvu ruku“, otupenie je možné vnímať aj v nohách. Pocit slabosti v končatinách môže pretrvávať aj počas dňa.

Pozor si treba dať aj na tieto symptómy:

  • vystreľujúca bolesť smerom nadol v ruke
  • problémy s uchopením predmetov, napríklad mobilu

„Väčšinou ide o dočasné príznaky, ktoré zmiznú, keď začnete spávať inak,“ uviedol Dasgupta. „Ak však tlak pretrváva niekoľko týždňov alebo mesiacov, môže dôjsť k nenapraviteľným škodám,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, DP, huffingtonpost.co.uk
