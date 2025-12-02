  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 2.12.2025Meniny má Bibiána
Bratislava

Požiar zachvátil byt na najvyššom poschodí, z miesta hlásia obeť

  • DNES - 9:29
  • Košice
Požiar zachvátil byt na najvyššom poschodí, z miesta hlásia obeť

Požiar malo zapríčiniť fajčenie.

Pri nočnom požiari bytu na Gudernovej ulici v Košiciach prišla o život jedna osoba. Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, príčinou jeho vzniku malo byť fajčenie.

K nahláseniu udalosti došlo v utorok krátko po 00.30 h. „Po príchode na miesto bolo zistené, že byt na najvyššom poschodí je v plne rozvinutej fáze horenia,“ povedal s tým, že počas likvidácie požiaru v byte našli osobu bez známok života.

Z bytového domu podľa jeho slov evakuovali do 90 ľudí, pričom pristavili aj evakuačný autobus. Na mieste zasahovalo 19 príslušníkov HaZZ s ôsmimi kusmi hasičskej techniky. Výška priamej škody je odhadovaná na 20.000 eur.

Foto: facebook.com/prezidiumhazz

Starosta košickej mestskej časti Západ Marcel Vrchota na sociálnej sieti informoval, že okolité byty neboli požiarom, zadymením či vodou z hasenia vážnejšie postihnuté a sú obývateľné. „Samozrejme, je potrebné opraviť odstavené kúrenie, plyn a elektrinu,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Schôdzu k odvolávaniu Jozefa Ráža neotvorili poslanci ani v utorok

Schôdzu k odvolávaniu Jozefa Ráža neotvorili poslanci ani v utorok

DNES - 8:14Domáce

Mimoriadnu 44. schôdzu schôdzu Národnej rady SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi sa poslancom nepodarilo otvoriť ani na posledný štvrtý pokus.

Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady na úrovni koaličných lídrov

Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady na úrovni koaličných lídrov

VČERA - 19:58Domáce

Vzhľadom na aktuálne dianie v koalícii a Národnej rade SR požiadal predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok o zvolanie koaličnej rady na úrovni predsedov koaličných strán.

PS: Novela Trestného zákona nebude stačiť na riešenie nárastu kriminality

PS: Novela Trestného zákona nebude stačiť na riešenie nárastu kriminality

VČERA - 17:47Domáce

Návrh vládnej novely Trestného zákona je nedostatočný a nebude stačiť na to, aby sa zastavil nárast kriminality.

SHMÚ vydal výstrahy pre celé Slovensko

SHMÚ vydal výstrahy pre celé Slovensko

VČERA - 17:42Domáce

SHMÚ upozorňuje na hmlu a poľadovicu, vydal výstrahy.

Vosveteit.sk
Sľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníciSľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníci
Okolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analyticiOkolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analytici
Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tankyJužná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujúRusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netušíTento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóneWhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
December na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriályDecember na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriály
„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň
Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP