Donald Trump absolvoval magnetickú rezonanciu. Aké sú výsledky?
- DNES - 9:27
- Washington
Čo ukázali snímky Trumpovho kardiovaskulárneho systému?
Kardiovaskulárny systém amerického prezidenta Donalda Trumpa je vo výbornom stave. Vyplýva to z výsledkov magnetickej rezonancie (MRI), ktorú preventívne absolvoval ešte v októbri. V pondelok o tom informoval jeho lekár Sean Barbabella, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a Reuters.
„Snímky kardiovaskulárneho systému prezidenta Trumpa boli úplne štandardné, nenašli sa známky zúženia tepien, zhoršenia prietoku krvi alebo abnormality v srdci alebo cievach,“ píše sa v správe, ktorú zverejnil Biely dom.
Barbabella v nej ďalej uviedol, že Trumpov „kardiovaskulárny systém je vo výbornom stave“ a že „všetky hlavné orgány vyzerajú byť zdravé a dobre prekrvené“. Všetky posudzované parametre boli podľa neho v normálne.
Trump doteraz účel tohto zákroku, ktorý sa pri štandardných vyšetreniach nepodstupuje, nevysvetlil. Nedostatok podrobností podľa Reuters vyvolal otázky, či Biely dom včas zverejňuje úplné informácie týkajúce sa zdravotného stavu 79-ročného prezidenta.
Reuters pripomína, že Trump je citlivý na otázky o svojom pokročilom veku a zdravotnom stave. Minulý týždeň na sociálnych sieťach zaútočil na reportérku denníka New York Times v súvislosti s článkom, ktorý skúmal spôsoby, akými môže Trumpov vek ovplyvňovať jeho pracovné nasadenie.
