Utorok, 2.12.2025
Bratislava

Schôdzu k odvolávaniu Jozefa Ráža neotvorili poslanci ani v utorok

  DNES - 8:14
  Bratislava
Mimoriadnu 44. schôdzu schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) sa poslancom nepodarilo otvoriť ani na tretí pokus.

V pléne sa v utorok ráno prezentovalo len 56 zákonodarcov, pričom potrebných je minimálne 76 poslancov. Rovnako nebol parlament uznášaniaschopný ani dvakrát v pondelok. Plénum sa pokúsi o otvorenie schôdze ešte poslednýkrát po hodinovej prestávke.

Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko - Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na mimoriadnu schôdzu získali od všetkých opozičných strán. Návrh podali minulý týždeň. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z uplynulého obdobia.

Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Opozičným poslancom však toto gesto nestačí a tvrdia, že minister mal z funkcie odísť a demisiu mal podať priamo prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP