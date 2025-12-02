Lev vyzval náboženských lídrov v Libanone na boj proti neznášanlivosti a násiliu
- DNES - 6:14
- Bejrút
Pápež lev XIV. vyzval v pondelok na stretnutí s kresťanskými a moslimskými predstaviteľmi v libanonskom hlavnom meste Bejrút na prácu v záujme mieru a boj proti neznášanlivosti a násiliu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ste povolaní byť budovateľmi mieru: čeliť neznášanlivosti, prekonávať násilie a odstraňovať vylúčenie, osvetľovať cestu k spravodlivosti a svornosti pre všetkých prostredníctvom svedectva vašej viery,“ uviedol Lev na schôdzke zo 16 kresťanskými a moslimskými lídrami počas svojej návštevy Libanonu.
Svet sa pozerá na Blízky východ so strachom, povedal ďalej pápež podľa agentúry ANSA. Libanon je podľa neho príkladom, na ktorý sa treba pozerať pri prekonávaní konfliktov na Blízkom východe.
„Ľudstvo sa niekedy pozerá na Blízky východ so strachom a skľúčenosťou, keď čelí takýmto zložitým a dlhotrvajúcim konfliktom," spresnil pápež.
Ako však ďalej zdôraznil, napriek tomu, aj uprostred týchto bojov „môžeme nájsť nádej a povzbudenie, keď sa zameriame na to, čo nás spája: našu spoločnú ľudskosť a našu vieru v Boha lásky a milosrdenstva,“ cituje ANSA.
Preto v tejto dobe, „v ktorej sa spolunažívanie môže zdať ako vzdialený sen, sú obyvatelia Libanonu - napriek tomu, že prijímajú rôzne náboženstvá - silným príkladom: strach, nedôvera a predsudky tu totiž nemajú posledné slovo, dodal.
Pápež do Libanonu pricestoval z Turecka, kde strávil štyri dni. V zavítal do Kláštora svätého Marona v meste Annájá neďaleko Byblosu. V kláštore sa pomodlil pri hrobe svätého Šarbela Machlúfa - pustovníka a patróna Libanonu z 19. storočia.
Maduro o vojenskej hrozbe zo strany USA: Chceme mier, ale i suverenitu a slobodu
Venezuela nechce „mier otroka“, vyhlásil tamojší prezident Nicolás Maduro pred tisíckami svojich podporovateľov v súvislosti s nasadením americkej armády, ktorá podľa neho „testuje“ jeho krajinu už 22 týždňov.
Biely dom je „veľmi optimistický“ ohľadom dohody o ukončení vojny na Ukrajine
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok vyhlásila, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa je „veľmi optimistická“ ohľadom dosiahnutia dohody o ukončení vojny na Ukrajine.
EÚ chystá sankcie proti Bielorusku za hybridné útoky na Litvu
Európska únia pripravuje sankcie voči vláde bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v reakcii na „hybridné útoky“ proti Litve, oznámila v pondelok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Merz: Je v záujme Nemecka udržiavať úzke a rovnocenné vzťahy s Poľskom
Je v záujme Nemecka udržiavať úzke a rovnocenné politické vzťahy so susedným Poľskom, a to najmä vzhľadom na hrozbu zo strany „revizionistického“ režimu v Rusku.