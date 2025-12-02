  • Články
Utorok, 2.12.2025
Bratislava

Lev vyzval náboženských lídrov v Libanone na boj proti neznášanlivosti a násiliu

  • DNES - 6:14
  • Bejrút
Lev vyzval náboženských lídrov v Libanone na boj proti neznášanlivosti a násiliu

Pápež lev XIV. vyzval v pondelok na stretnutí s kresťanskými a moslimskými predstaviteľmi v libanonskom hlavnom meste Bejrút na prácu v záujme mieru a boj proti neznášanlivosti a násiliu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ste povolaní byť budovateľmi mieru: čeliť neznášanlivosti, prekonávať násilie a odstraňovať vylúčenie, osvetľovať cestu k spravodlivosti a svornosti pre všetkých prostredníctvom svedectva vašej viery,“ uviedol Lev na schôdzke zo 16 kresťanskými a moslimskými lídrami počas svojej návštevy Libanonu.

Svet sa pozerá na Blízky východ so strachom, povedal ďalej pápež podľa agentúry ANSA. Libanon je podľa neho príkladom, na ktorý sa treba pozerať pri prekonávaní konfliktov na Blízkom východe.

Ľudstvo sa niekedy pozerá na Blízky východ so strachom a skľúčenosťou, keď čelí takýmto zložitým a dlhotrvajúcim konfliktom," spresnil pápež.

Ako však ďalej zdôraznil, napriek tomu, aj uprostred týchto bojov „môžeme nájsť nádej a povzbudenie, keď sa zameriame na to, čo nás spája: našu spoločnú ľudskosť a našu vieru v Boha lásky a milosrdenstva,“ cituje ANSA.

Preto v tejto dobe, „v ktorej sa spolunažívanie môže zdať ako vzdialený sen, sú obyvatelia Libanonu - napriek tomu, že prijímajú rôzne náboženstvá - silným príkladom: strach, nedôvera a predsudky tu totiž nemajú posledné slovo, dodal.

Pápež do Libanonu pricestoval z Turecka, kde strávil štyri dni. V zavítal do Kláštora svätého Marona v meste Annájá neďaleko Byblosu. V kláštore sa pomodlil pri hrobe svätého Šarbela Machlúfa - pustovníka a patróna Libanonu z 19. storočia.

Zdroj: Info.sk, TASR
