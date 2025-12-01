  • Články
Pozor na mastné pachy v tehotenstve: Takto ovplyvňuje vôňa mastných jedál plod

  • DNES - 20:44
  • Kolín nad Rýnom
Vedci vysvetlili, prečo by sa tehotné ženy mali vyhýbať jedlám s mastnou arómou.

Nový výskum prináša zásadné zistenia pre budúce mamičky. Vedci z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum metabolizmu odhalili, že ak tehotná žena konzumuje potraviny s výraznou arómou mastných jedál, zvyšuje tým riziko obezity a cukrovky u svojho dieťaťa. A to aj v prípade, že samotné jedlo je v skutočnosti nízkokalorické a zdravé.

Doteraz sa lekári sústredili najmä na to, aby ženy počas tehotenstva nadmerne nepriberali a vyhýbali sa nezdravým tukom. Nová štúdia nemeckých vedcov však naznačuje, že problémom nie sú len kalórie, ale aj samotné senzorické vnemy, konkrétne čuch a chuť, ktoré sa k plodu dostávajú prostredníctvom potravinárskych prísad.

Mozog oklamaný vôňou

Výskumníci v rámci experimentu kŕmili tehotné myši zdravou stravou s nízkym obsahom tuku, do ktorej však pridali aromatické látky evokujúce mastné jedlá, napríklad vôňu slaniny.

Výsledky boli zarážajúce. Kým metabolizmus matiek sa nezmenil a zostali štíhle, ich potomstvo reagovalo inak. Mláďatá boli v dospelosti náchylnejšie na priberanie pri strave s vysokým obsahom tuku a vyvinula sa u nich inzulínová rezistencia, ktorá je predstupňom cukrovky 2. typu.

„Mozgy potomkov sa podobali mozgom obéznych myší jednoducho preto, že ich matky jedli zdravé jedlo, ktoré voňalo ako mastné jedlo,“ vysvetľuje Laura Casanueva Reimon, spoluautorka štúdie.

Analýza ukázala, že u potomkov došlo k zmenám v dopaminergnom systéme (centrum odmeny a motivácie) a v neurónoch, ktoré kontrolujú pocit hladu. Tieto zmeny boli trvalé.

Riziko v potravinárskych prísadách

Vedci zistili, že plod v maternici a neskôr novorodenec prostredníctvom materského mlieka vníma pachy, ktoré matka konzumuje. Kľúčovým zistením je, že matky museli jedlo obsahujúce tieto arómy zjesť. Samotné privoňanie k jedlu bez konzumácie efekt nespustilo.

Výskumníci použili na vytvorenie „mastných vôní“ bežné dochucovadlá. Ukázalo sa, že tieto prísady, často používané v priemyselne spracovaných potravinách, dokázali samy osebe spustiť negatívne metabolické zmeny u potomstva.

Zmena pohľadu na tehotenskú stravu

„To, čo sme objavili, mení náš pohľad na to, ako môže strava matky ovplyvniť zdravie jej detí,“ hovorí vedúca štúdie Sophie Steculorum.

„Doteraz sa pozornosť sústredila najmä na zdravie matky a negatívne účinky konzumácie stravy s vysokým obsahom tukov. Naše výsledky však naznačujú, že pachy, ktorým sú plody a novorodenci vystavení, môžu ovplyvniť ich zdravie v neskoršom veku nezávisle od zdravotného stavu matky,“ dodáva vedkyňa.

Hoci bol výskum vykonaný na zvieratách, naznačuje možné riziko aj pre ľudí. Štúdia otvára diskusiu o bezpečnosti a dlhodobých dopadoch používania umelých aróm a prísad v potravinách konzumovaných počas tehotenstva a dojčenia.

Zdroj: Info.sk, TM, nature.com
