Rímske légie pomohli priniesť mačky do Európy. Nová štúdia prepisuje históriu našich miláčikov

  • DNES - 18:36
  • Rím
Za mačky v Európe vďačíme rímskej armáde.

Zatiaľ čo psy verne sprevádzajú ľudstvo už najmenej 20 000 rokov, história príchodu mačiek do našich domovov bola dlho zahalená tajomstvom. Najnovšia genetická štúdia publikovaná v prestížnom časopise Science však prináša prelomové zistenie. Mačky domáce sa v Európe rozšírili oveľa neskôr, než sa predpokladalo, a kľúčovú úlohu v tom zohrala rímska armáda.

Hoci sa dlho verilo, že mačky prišli do Európy spolu s prvými poľnohospodármi v neolite, nová analýza DNA dokazuje niečo iné. Naše dnešné domáce spoločníčky sa v Európe masívne rozšírili až pred približne 2 000 rokmi.

Vojenské cesty ako mačacie diaľnice

Tím vedcov v rámci projektu FELIX, financovaného Európskou úniou, analyzoval genómy 70 starovekých mačiek z obdobia posledných 11 000 rokov. Vzorky pochádzali z archeologických nálezísk v Európe a Turecku.

Výsledky ukázali, že moderné domáce mačky (pôvodom zo severnej Afriky) sa do Európy nedostali s neolitickými farmármi. Ich expanziu naštartovali až Rimania. Vojaci ich brali so sebou na ťaženia ako účinnú zbraň proti hlodavcom, ktoré ničili zásoby jedla. Po rímskych vojenských cestách sa tak mačky dostali do rôznych kútov impéria, pričom do Británie dorazili okolo roku 100 n. l.

Mačky s nami žijú kratšie, ako sme si doteraz mysleli

Pôvodne sa vedci domnievali, že ľudia začali žiť s mačkami už pred 9 500 rokmi v oblasti Levanty (Blízky východ), kde vznikalo poľnohospodárstvo. Obilie priťahovalo myši a tie zasa divé mačky.

Genetická analýza však odhalila, že mačky, ktoré sa v Európe vyskytovali pred príchodom Rimanov, boli geneticky stále európskymi divými mačkami, nie ich domestikovanými príbuznými z Afriky. K ich kríženiu a skutočnému spolužitiu v domácom zmysle slova došlo až podstatne neskôr.

Zaujímavým zistením je aj pôvod mačiek na Sardínii. Tamojšie divé mačky sú príbuzné tým severoafrickým, čo znamená, že na ostrov sa nedostali prirodzene, ale priviezli ich tam ľudia.

Štúdia je súčasťou rozsiahlejšej snahy analyzovať viac ako 800 archeologických vzoriek a pochopiť vzťah medzi človekom a mačkou.

Zdroj: Info.sk, TM, science.org
