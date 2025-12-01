  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 6.12.2025Meniny má Mikuláš
Bratislava

Mlieko do drezu nikdy nevylievajte! Viete, čo hrozí?

  • DNES - 15:43
  • Londýn
Mlieko do drezu nikdy nevylievajte! Viete, čo hrozí?

Ak sa chcete zbaviť zvyškov mlieka, do drezu ich nevylievajte. Viete, čo hrozí?

O tom, že olej, masť a iné typy tuku sa nemajú vylievať do odtoku, ste už zrejme počuli. Kvôli vysokému obsahu tukov majú tieto kvapaliny potenciál upchať odtok, čo však rovnako platí aj o mlieku.

Ako v článku upozorňuje denník Daily Mail, zvyškov mlieka je potrebné zbaviť sa vyhodením do odpadu. Staré mlieko môžete tiež použiť v komposte alebo ako prirodzené hnojivo (ideálne zmiešané s vodou, aby ste sa vyhli nepríjemnému pachu).

Vyhnúť by ste sa mali aj vylievaniu iných mliečnych nápojov do drezu. Ide napríklad o horúcu čokoládu, čaj s mliekom alebo kávu s mliekom.

Pozor na šťavu z mäsa

Ako pre Daily Mail uviedla britská inštalatérska spoločnosť Thames Water, do drezu by sa nemala vylievať ani šťava z mäsa. Tak, ako mlieko, aj ona obsahuje množstvo tuku, ktorý sa v potrubí môže zaseknúť.

Samozrejmosťou sú oleje ako slnečnicový, olivový, repkový alebo zeleninový – tie do drezu nepatria. Vyhnite sa aj vylievaniu jogurtov, omáčok, polievky alebo kávovej usadeniny.

Aby ste si zaistili čistotu potrubia čo najdlhšie, pred umývaním riadov z nich odstráňte všetky zvyšky jedla do koša. „Na výlevku umiestnite sitko, ktoré zachytí zvyšky jedla,“ radí Thames Water.

V prípade oleja, šťavy alebo omáčky počkajte, kým jedlo vychladne, a následne ho odstráňte do koša.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Sedemdesiatnik Daniel Hevier: Literatúra z nás robí ľudí a bude tu kým budeme ľuďmi

Sedemdesiatnik Daniel Hevier: Literatúra z nás robí ľudí a bude tu kým budeme ľuďmi

DNES - 5:39Zaujímavosti

Patrí medzi univerzálne tvorivé osobnosti, píše poéziu, prózu, je autor mnohých kníh pre deti, piesňových textov, venuje sa prekladom, výtvarnému umenie či hudbe.

Nová teória vedomia: Naozaj sa toto deje po smrti?

Nová teória vedomia: Naozaj sa toto deje po smrti?

17:12 04.12.2025Zaujímavosti

Fyzička predstavila novú teóriu vedomia. Ak je správna, môže nám upraviť obraz o tom, čo sa deje po smrti.

Vypijete viac ako partner? Vedci majú pre vás nepríjemnú správu!

Vypijete viac ako partner? Vedci majú pre vás nepríjemnú správu!

19:40 03.12.2025Zaujímavosti

Na kvalitu manželského zväzku vyplýva aj rozdielna miera konzumácie alkoholu u partnerov, tvrdí výskum.

Ako zistiť, či bude snežiť? Sledujte tento znak na nebi

Ako zistiť, či bude snežiť? Sledujte tento znak na nebi

18:34 03.12.2025Zaujímavosti

To, či bude snežiť, zistíte aj bez predpovede. Ktorý znak na nebi to naznačuje?

Vosveteit.sk
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobiluGoogle bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektorEurópska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajtyTvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromieEÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčikZničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?
POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješPOZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
Rusko zablokovalo FaceTime, vláda tlačí obyvateľov, aby používali štátnu „bezpečnú“ appku MAXRusko zablokovalo FaceTime, vláda tlačí obyvateľov, aby používali štátnu „bezpečnú“ appku MAX
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP