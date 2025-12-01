Mlieko do drezu nikdy nevylievajte! Viete, čo hrozí?
Ak sa chcete zbaviť zvyškov mlieka, do drezu ich nevylievajte. Viete, čo hrozí?
O tom, že olej, masť a iné typy tuku sa nemajú vylievať do odtoku, ste už zrejme počuli. Kvôli vysokému obsahu tukov majú tieto kvapaliny potenciál upchať odtok, čo však rovnako platí aj o mlieku.
Ako v článku upozorňuje denník Daily Mail, zvyškov mlieka je potrebné zbaviť sa vyhodením do odpadu. Staré mlieko môžete tiež použiť v komposte alebo ako prirodzené hnojivo (ideálne zmiešané s vodou, aby ste sa vyhli nepríjemnému pachu).
Vyhnúť by ste sa mali aj vylievaniu iných mliečnych nápojov do drezu. Ide napríklad o horúcu čokoládu, čaj s mliekom alebo kávu s mliekom.
Pozor na šťavu z mäsa
Ako pre Daily Mail uviedla britská inštalatérska spoločnosť Thames Water, do drezu by sa nemala vylievať ani šťava z mäsa. Tak, ako mlieko, aj ona obsahuje množstvo tuku, ktorý sa v potrubí môže zaseknúť.
Samozrejmosťou sú oleje ako slnečnicový, olivový, repkový alebo zeleninový – tie do drezu nepatria. Vyhnite sa aj vylievaniu jogurtov, omáčok, polievky alebo kávovej usadeniny.
Aby ste si zaistili čistotu potrubia čo najdlhšie, pred umývaním riadov z nich odstráňte všetky zvyšky jedla do koša. „Na výlevku umiestnite sitko, ktoré zachytí zvyšky jedla,“ radí Thames Water.
V prípade oleja, šťavy alebo omáčky počkajte, kým jedlo vychladne, a následne ho odstráňte do koša.
