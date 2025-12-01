  • Články
Biely dom je „veľmi optimistický“ ohľadom dohody o ukončení vojny na Ukrajine

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok vyhlásila, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa je „veľmi optimistická“ ohľadom dosiahnutia dohody o ukončení vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Myslím si, že administratíva je veľmi optimistická,“ uviedla Leavittová v čase, keď do Moskvy na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom smeruje vyslanec prezidenta Trumpa Steve Witkoff. Dodala, že šéf Bieleho domu so svojím tímom „tvrdo na tomto úsilí pracovali a všetci naozaj chcú, aby sa táto vojna skončila“.

Len včera mali veľmi dobré rozhovory s Ukrajincami na Floride a teraz je samozrejme osobitný vyslanec Witkoff na ceste do Ruska,“ dodala Leavittová s odkazom na víkendové rokovania ukrajinskej a americkej delegácie o navrhovanom pláne na ukončenie bojov na Ukrajine.

Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio rokovania na Floride označil za veľmi produktívne, no zdôraznil, že zostáva ešte veľa práce, kým sa dosiahne mierová dohoda s Ruskom. Delegáciu Kyjeva viedol tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov a označil ich za produktívne a úspešné.

Spojené štáty po konzultáciách s ruskými predstaviteľmi pripravili 28-bodový plán na ukončenie bojov, ktorý podľa medializovaných správ počítal s významnými ústupkami zo strany Kyjeva. Predošlú nedeľu o úpravách návrhu, ktorý mnohé krajiny aj odborníci vnímali ako proruský, rokovali v Ženeve zástupcovia USA, Ukrajiny a európskych štátov. Podľa Trumpa dokument po týchto rokovaniach prešiel bližšie nešpecifikovanými zmenami.

Zdroj: Info.sk, TASR
