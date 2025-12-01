Akcia ako z filmu: Ukrajinský pilot MiG-29 unikol ruskej rakete manévrom pod extrémnym preťažením
- DNES - 21:36
- Záporožie
Pilot zažil dramatické chvíle v kokpite.
Ukrajinský pilot stíhačky zverejnil autentické zábery, ktoré zachytávajú dramatické chvíle priamo v kokpite. Na videu je vidieť, ako vďaka pokynom zo zeme a prudkým manévrom unikol ruskej rakete typu vzduch-vzduch.
Incident sa odohral 24. novembra nad Záporožskou oblasťou. Video zverejnil pilot vystupujúci pod menom „Sava“ (na sociálnych sieťach známy ako Air_fighter). Záznam obsahuje aj reálnu zvukovú komunikáciu s pozemným riadením, ktoré ho navigovalo počas úhybného manévru, zatiaľ čo sa k nemu blížila nepriateľská strela.
Fixed orientation, but holy shit, these are balls of stee... Pure Ukrainium! pic.twitter.com/NoAJYDCDjT— ✴S͟͞I͟͞G͟͞N͟͞A͟͞L (@Mathway_Gordon) November 24, 2025
Pilot situáciu opísal s vojenskou strohosťou. „Nepíšem memoáre,“ uviedol Sava. „Ruský parchant ma zachytil a odpálil raketu zo vzdialenosti 45 kilometrov.“
Na záberoch je vidieť údaje z displeja, ktoré ukazujú prudké zmeny rýchlosti, výšky a faktora preťaženia, zatiaľ čo pilot vykonáva obranný obrat pod vysokým preťažením.
„Dostávam povely zo zeme o tom, kde je raketa a ktoré lietadlo ma zameriava radarom. Potom je to už len ‚ľahké‘ manévrovanie. Môžete vidieť, ako ľahko sa pri tejto rýchlosti mení preťaženie,“ komentoval pilot.
Podľa OSINT analytika vystupujúceho pod menom Suchomimus sa podarilo lokalizovať miesto incidentu nad Záporožskou oblasťou. Pilotovi sa podarilo raketu striasť tesným manévrovaním.
MiG-29, v kódovom označení NATO známy ako Fulcrum, je stíhacie lietadlo štvrtej generácie. Pôvodne bolo navrhnuté v Sovietskom zväze koncom 60. a začiatkom 70. rokov. Napriek svojmu veku zostáva toto lietadlo kľúčovou zložkou ukrajinského letectva. Mnohé zo zostávajúcich ukrajinských strojov prešli modernizáciou a boli upravené tak, aby boli kompatibilné so západnými zbraňovými systémami.
