  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.12.2025Meniny má Edmund
Bratislava

Akcia ako z filmu: Ukrajinský pilot MiG-29 unikol ruskej rakete manévrom pod extrémnym preťažením

  • DNES - 21:36
  • Záporožie
Akcia ako z filmu: Ukrajinský pilot MiG-29 unikol ruskej rakete manévrom pod extrémnym preťažením

Pilot zažil dramatické chvíle v kokpite.

Ukrajinský pilot stíhačky zverejnil autentické zábery, ktoré zachytávajú dramatické chvíle priamo v kokpite. Na videu je vidieť, ako vďaka pokynom zo zeme a prudkým manévrom unikol ruskej rakete typu vzduch-vzduch.

Incident sa odohral 24. novembra nad Záporožskou oblasťou. Video zverejnil pilot vystupujúci pod menom „Sava“ (na sociálnych sieťach známy ako Air_fighter). Záznam obsahuje aj reálnu zvukovú komunikáciu s pozemným riadením, ktoré ho navigovalo počas úhybného manévru, zatiaľ čo sa k nemu blížila nepriateľská strela.

Pilot situáciu opísal s vojenskou strohosťou. „Nepíšem memoáre,“ uviedol Sava. „Ruský parchant ma zachytil a odpálil raketu zo vzdialenosti 45 kilometrov.“

Na záberoch je vidieť údaje z displeja, ktoré ukazujú prudké zmeny rýchlosti, výšky a faktora preťaženia, zatiaľ čo pilot vykonáva obranný obrat pod vysokým preťažením.

„Dostávam povely zo zeme o tom, kde je raketa a ktoré lietadlo ma zameriava radarom. Potom je to už len ‚ľahké‘ manévrovanie. Môžete vidieť, ako ľahko sa pri tejto rýchlosti mení preťaženie,“ komentoval pilot.

Podľa OSINT analytika vystupujúceho pod menom Suchomimus sa podarilo lokalizovať miesto incidentu nad Záporožskou oblasťou. Pilotovi sa podarilo raketu striasť tesným manévrovaním.

MiG-29, v kódovom označení NATO známy ako Fulcrum, je stíhacie lietadlo štvrtej generácie. Pôvodne bolo navrhnuté v Sovietskom zväze koncom 60. a začiatkom 70. rokov. Napriek svojmu veku zostáva toto lietadlo kľúčovou zložkou ukrajinského letectva. Mnohé zo zostávajúcich ukrajinských strojov prešli modernizáciou a boli upravené tak, aby boli kompatibilné so západnými zbraňovými systémami.

Zdroj: Info.sk, united24media.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tajomstvo vône ihličia: Prečo nám okamžite zlepší náladu? Vedci majú prekvapivé vysvetlenie

Tajomstvo vône ihličia: Prečo nám okamžite zlepší náladu? Vedci majú prekvapivé vysvetlenie

DNES - 15:30Zaujímavosti

Vôňa borovice či jedle dokáže v sekunde zmeniť atmosféru v miestnosti a navodiť pocit pokoja. Prečo je to tak?

Na Slovensko dorazila vzácna návšteva, tento herec sa prechádzal po Tatrách

Na Slovensko dorazila vzácna návšteva, tento herec sa prechádzal po Tatrách

DNES - 6:06Zaujímavosti

Herec bol počas svojej návštevy ubytovaný v jednom z hotelov na Štrbskom Plese.

4 varovné znaky neverníkov: Títo ľudia radi podvádzajú

4 varovné znaky neverníkov: Títo ľudia radi podvádzajú

VČERA - 21:56Zaujímavosti

Ako spoznať neverníka ešte predtým, ako s ním vkročíte do vzťahu? Štúdia odhaľuje 4 kľúčové znaky.

Papagáje prekvapili vedcov: Takto si hľadajú kamarátov

Papagáje prekvapili vedcov: Takto si hľadajú kamarátov

VČERA - 20:03Zaujímavosti

Papagáje sa pri zoznamovaní správajú prekvapivo ľudsky.

Vosveteit.sk
Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tankyJužná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujúRusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netušíTento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóneWhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
December na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriályDecember na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriály
„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň
Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“
Rusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtipRusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtip
Ak vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajúAk vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP