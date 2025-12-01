EÚ chystá sankcie proti Bielorusku za hybridné útoky na Litvu
- DNES - 21:04
- Brusel
Európska únia pripravuje sankcie voči vláde bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v reakcii na „hybridné útoky“ proti Litve, oznámila v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
Dôvodom sú najmä incidenty s balónmi vo vzdušnom priestore Litvy, ktoré podľa tamojších úradov posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. „Situácia na hranici s Bieloruskom sa zhoršuje... Takýto hybridný útok Lukašenkovho režimu je absolútne neprijateľný. Litva má naďalej našu plnú solidaritu. V rámci nášho sankčného režimu pripravujeme ďalšie opatrenia,“ uviedla von der Leyenová po telefonáte s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom.
Litva bieloruského prezidenta viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje. Pre balóny vo vzdušnom priestore muselo letisko vo Vilniuse dočasne pozastaviť svoju prevádzku aj v nedeľu; od začiatku októbra sa to stalo najmenej desiatykrát.
V reakcii na incidenty uzavrela Litva v októbri oba hraničné priechody s Bieloruskom. Nedávno ich opäť otvorila. Lukašenko označil uzatvorenie hraníc za súčasť údajnej hybridnej vojny vedenej proti Minsku.
Bielorusko tiež v pondelok obvinilo Litvu z využitia dronu na špionáž a zhadzovanie „extrémistických materiálov“ na bieloruskom území. Vilnius tieto obvinenia popiera.
Diplomatická služba EÚ medzitým oznámila, že v pondelok predvolala bieloruského veľvyslanca v súvislosti s „hybridnými aktivitami pochádzajúcimi z bieloruského územia, ktoré predstavujú hrozbu pre EÚ“.
Dvadsaťsedmička od roku 2020 za brutálne potláčanie opozície a podporu ruskej vojny na Ukrajine opakovane uvalila na Minsk sankcie, vrátane opatrení zameraných na prezidenta Lukašenka a jeho rodinu, píše AFP.
