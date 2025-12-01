  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.12.2025Meniny má Edmund
Bratislava

Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady na úrovni koaličných lídrov

  • DNES - 19:58
  • Bratislava
Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady na úrovni koaličných lídrov

Vzhľadom na aktuálne dianie v koalícii a Národnej rade SR požiadal predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok o zvolanie koaličnej rady na úrovni predsedov koaličných strán.

Rokovanie by sa malo uskutočniť v utorok (2. 12.) o 13.30 h v priestoroch parlamentu. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Hlasu.

Situácia v koalícii aj v parlamente si vyžaduje otvorenú diskusiu za jedným stolom. Je v záujme občanov, aby koalícia postupovala zodpovedne, koordinovane a predvídateľne. Preto som požiadal o zvolanie koaličnej rady,“ priblížil Šutaj Eštok.

Cieľom stretnutia je podľa Hlasu vyjasniť si postoje k aktuálnym otázkam, zlepšiť koordináciu medzi koaličnými partnermi a prijať spoločný postup v ďalších krokoch v parlamente.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS: Novela Trestného zákona nebude stačiť na riešenie nárastu kriminality

PS: Novela Trestného zákona nebude stačiť na riešenie nárastu kriminality

DNES - 17:47Domáce

Návrh vládnej novely Trestného zákona je nedostatočný a nebude stačiť na to, aby sa zastavil nárast kriminality.

SHMÚ vydal výstrahy pre celé Slovensko

SHMÚ vydal výstrahy pre celé Slovensko

DNES - 17:42Domáce

SHMÚ upozorňuje na hmlu a poľadovicu, vydal výstrahy.

Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnou potravinou, spôsobuje botulizmus

Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnou potravinou, spôsobuje botulizmus

DNES - 17:02Domáce

ÚVZ SR varuje pred konzumáciou nebezpečnej potraviny.

Žilinka tvrdí, že návrh nového zákona nezvyšuje ochranu obetí trestných činov

Žilinka tvrdí, že návrh nového zákona nezvyšuje ochranu obetí trestných činov

DNES - 16:59Domáce

Návrh zákona neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo zmenu spôsobu ochrany a posilnenie či zvýšenie efektivity ochrany obetí trestných činov.

Vosveteit.sk
Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tankyJužná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujúRusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netušíTento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóneWhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
December na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriályDecember na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriály
„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň
Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“
Rusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtipRusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtip
Ak vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajúAk vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP