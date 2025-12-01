Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady na úrovni koaličných lídrov
Vzhľadom na aktuálne dianie v koalícii a Národnej rade SR požiadal predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok o zvolanie koaličnej rady na úrovni predsedov koaličných strán.
Rokovanie by sa malo uskutočniť v utorok (2. 12.) o 13.30 h v priestoroch parlamentu. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Hlasu.
„Situácia v koalícii aj v parlamente si vyžaduje otvorenú diskusiu za jedným stolom. Je v záujme občanov, aby koalícia postupovala zodpovedne, koordinovane a predvídateľne. Preto som požiadal o zvolanie koaličnej rady,“ priblížil Šutaj Eštok.
Cieľom stretnutia je podľa Hlasu vyjasniť si postoje k aktuálnym otázkam, zlepšiť koordináciu medzi koaličnými partnermi a prijať spoločný postup v ďalších krokoch v parlamente.
PS: Novela Trestného zákona nebude stačiť na riešenie nárastu kriminality
Návrh vládnej novely Trestného zákona je nedostatočný a nebude stačiť na to, aby sa zastavil nárast kriminality.
SHMÚ vydal výstrahy pre celé Slovensko
SHMÚ upozorňuje na hmlu a poľadovicu, vydal výstrahy.
Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnou potravinou, spôsobuje botulizmus
ÚVZ SR varuje pred konzumáciou nebezpečnej potraviny.
Žilinka tvrdí, že návrh nového zákona nezvyšuje ochranu obetí trestných činov
Návrh zákona neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo zmenu spôsobu ochrany a posilnenie či zvýšenie efektivity ochrany obetí trestných činov.