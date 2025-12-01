Najhoršia chyba pre telesné hodiny: Toto pri spánku nerobte!
Ako si zlepšiť kvalitu odpočinku? Podľa odborníčky na spánok je kľúčová jedna zásada.
Väčšina z nás už počula o pravidle, podľa ktorého treba spánku venovať aspoň 8 hodín denne. Ako však dokazuje najnovší prieskum z roku 2025, viac ako trvanie spánku je pre regeneráciu dôležitý cirkadiánny rytmus.
Ako pre portál Huffington Post potvrdila spánková výskumníčka zo spoločnosti Mattress Online Hannah Shoreová, pre odpočinok je kľúčový správny telesný rytmus. Preto sa treba vyhnúť zmenám v čase vstávania.
Vstávajte každé ráno v tom istom čase
Ako pre Huffington Post uviedla Shoreová, telo sa spolieha na niekoľko chemikálií, ktoré mu pomáhajú udržiavať cyklus spánku a vstávania.
„Keď sme hore, naše telá tvoria hormóny podporujúce bdenie ako kortizol. Vďaka nim sme pozorní a aktívni. Pri spánku naše telá tvoria hormóny na podporu spánku ako melatonín. Ten nám pomáha zaspať a spať.“
Kľúčové je, že dvojica rozdielnych hormónov sa v tele nedokáže tvoriť naraz. Preto nedokážete zaspať vždy vtedy, keď vaše telo práve tvorí hormóny na podporu bdenia.
Situácia sa dá vyriešiť pravidelným spánkovým režimom. „Udržiavanie pravidelného spánkového režimu pomáha telu zvyknúť si na pravidelnú tvorbu správnych hormónov, vďaka čomu sa vám ľahšie zaspí a ľahšie sa budete prebúdzať,“ uviedla Shoreová.
Čo je dôležitejšie: Čas vstávania alebo zaspávania?
V ideálnom prípade by ste mali zaspávať aj vstávať o rovnakom čase. Ak ste však nútení uprednostniť jednu z týchto možností, Shoreová radí vstávať vždy v rovnakom čase.
„Ak si chcete upraviť režim, začnite tým, že budete vstávať vždy v rovnakom čase,“ poradila odborníčka s tým, že vždy je ľahšie donútiť sa vstať ako zaspať.
Obľúbené nízkokalorické sladidlo môže poškodiť pečeň
Bežná súčasť žuvačiek bez cukru, cukríkov či diétnych potravín môže predstavovať skryté riziko pre naše zdravie.
Najčastejšie mýty o pití alkoholu: Zabudnite na teplo či kávu
Ľudia konzumujú alkohol už viac ako desaťtisíc rokov, čo je dostatočne dlhá doba na to, aby vzniklo množstvo teórií o jeho účinkoch. Niektoré z nich sa však dajú vedecky vyvrátiť.
Muž sa mesiac nevyprázdnil, extrémna zápcha ho nakoniec zabila
Mužovi uviazlo v črevách 8 kilogramov stolice. Rodina preto podala trestné oznámenie.
Mali by sme v zime večerať skôr? Načasovanie jedla je dôležitejšie, ako si myslíte
Načasovanie večere dokáže ovplyvniť spánok a náladu.