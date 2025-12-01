PS: Ochrana detí na internete musí byť súčasťou európsky koordinovanej regulácie
- DNES - 19:05
- Bratislava
Riešenia ochrany detí na internete musia byť súčasťou širšej, európsky koordinovanej regulácie. Uviedlo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS).
Podpredsedníčka PS Zora Jaurová tvrdí, že doterajšie nejasné kroky vlády bez konkrétnych kontúr oslabujú inštitúcie, ktoré majú zaručiť bezpečnosť digitálneho priestoru.
Regulácia digitálneho prostredia bude podľa Jaurovej jednou z kľúčových tém nasledujúcich rokov, preto je dôležitá aj pre Slovensko. „Kým vláda hľadá nové riešenia, dôležité nástroje už dnes existujú. Túto problematiku aktuálne sčasti zastrešuje aj Rada pre mediálne služby ako národná autorita pre európske nariadenie o digitálnych službách,“ pripomenula.
Jaurová povedala, že efektívna regulácia sa nedá postaviť na jedinom opatrení. Rámec viacerých opatrení je možné vytvoriť na úrovni EÚ, preto by očakávala, že minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) spojí sily s krajinami, ktoré presadzujú celoeurópsku reguláciu a nebude prichádzať s neurčitými prísľubmi národnej legislatívy. „Napríklad sme sa mohli zapojiť do pilotného testovania európskej digitálnej peňaženky,“ poznamenala.
Europoslankyňa za PS Veronika Cifrová Ostrihoňová poukázala na aktuálne dianie v Európskom parlamente. „Minulý týždeň sme veľkou väčšinou schválili návrh, aby mali deti prístup k sociálnym sieťam až od 16 rokov, pričom od 13 rokov potrebujú súhlas rodičov,“ uviedla s tým, že nie všetci slovenskí europoslanci ochranu detí podporili. Cifrová Ostrihoňová tiež zdôraznila, že členské štáty potrebujú jednotný, harmonizovaný rámec.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v pondelok informovalo, že pripraví nový zákon o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore. Vznikne pre to pracovná skupina zložená z rôznych odborníkov. Zákon má pokrývať niekoľko oblastí. Témami sú aj minimálny vek pre prístup detí k sociálnym sieťam či ochrana identity maloletých v online priestore i v súvislosti s deepfake videami. Otvárajú tiež otázku existencie detských influencerov.
