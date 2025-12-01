Cena bitcoinu prudko klesla, investori nemajú chuť riskovať
- DNES - 18:59
- New York/Londýn
Kryptomeny vstúpili do ďalšieho mesiaca v červených číslach, pričom bitcoin, najznámejšia digitálna mena, si v pondelok pripísala ďalšie straty, keďže sa na trhoch zhoršil sentiment voči riziku. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Nový mesiac sa začal obnovenými turbulenciami na trhu s kryptomenami po incidente na platforme DeFi spoločnosti Yearn Finance, ktorý vyvolal nové obavy o likviditu.
Bitcoin sa o 16.01 h SEČ predával po 84.722 USD (72.747,72 eura), čo bolo 7,3 % menej ako v predchádzajúci deň. V novembri klesla cena bitcoinu o viac ako 16 %.
„Ďalší šok by mohol bitcoin opäť nasmerovať nadol, ak sa americký Federálny rezervný systém (Fed) rozhodne neznížiť úrokové sadzby,“ povedal Tom Cohen, vedúci investícií v spoločnosti Algoz, ktorá sa zameriava na kvantitatívne digitálne aktíva.
Najnovší výpredaj odštartovalo oznámenie spoločnosti Yearn Finance, že vyšetruje „incident“ vo svojom fonde likvidity yETH. Správy naznačili, že sa stala obeťou hekerského úroku, pričom technická chyba umožnila útočníkovi vytvoriť extrémne veľké množstvo tokenov yETH, čo podkopalo dôveru a okamžite vyvolalo výkyvy na trhu a odchod od rizikových aktív.
(1 EUR = 1,1646 USD)
