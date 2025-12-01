  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 1.12.2025Meniny má Edmund
Bratislava

Merz: Je v záujme Nemecka udržiavať úzke a rovnocenné vzťahy s Poľskom

  • DNES - 18:28
  • Berlín
Merz: Je v záujme Nemecka udržiavať úzke a rovnocenné vzťahy s Poľskom

Je v záujme Nemecka udržiavať úzke a rovnocenné politické vzťahy so susedným Poľskom, a to najmä vzhľadom na hrozbu zo strany „revizionistického“ režimu v Rusku.

Vyhlásil to v pondelok v Berlíne nemecký kancelár Friedrich Merz po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom, pričom obaja lídri sa zhodli aj na potrebe pokračovať v podpore Ukrajiny. Podľa denníka The Guardian však obe strany naďalej rozdeľuje otázka reparácií a odškodnenia pre Varšavu za druhú svetovú vojnu, informuje TASR.

Merz zdôraznil, že „najmä v týchto časoch, keď je európska jednota pod veľkým tlakom, sa nesmieme nechať rozdeliť“. Po boku Tuska hovoril o užšej obrannej a bezpečnostnej spolupráci, vrátane posilňovania východného krídla NATO prostredníctvom nemeckých stíhačiek umiestnených v Poľsku či spoločných dronových projektov. Obe krajiny tiež plánujú v roku 2026 podpísať novú obrannú dohodu. Tusk posilnenie spolupráce ocenil a pondelkové rokovanie označil za úprimné.

Nemecký kancelár sa venoval aj modernizácii cezhraničných železničných spojení a ďalším dopravným projektom. Pokiaľ ide o citlivé historické otázky, ktoré dlhodobo zaťažovali vzťahy Berlína a Varšavy, Merz uviedol, že ich chce riešiť spôsobom, ktorý bude obe strany zbližovať. Pripomenul nový politický impulz pre vznik dlho očakávaného pamätníka poľským obetiam nacizmu v Berlíne a poukázal na vrátenie 73 predmetov ulúpených počas druhej svetovej vojny.

Tusk sa za tento krok poďakoval, no zároveň priznal zásadné rozdiely v postoji k reparáciám a odškodneniu za vojnové škody. „Nechcem povedať, že minulosť je dôležitejšia alebo budúcnosť je dôležitejšia. V živote každého z nás je budúcnosť dôležitejšia, ale neexistuje dobrá budúcnosť bez uvedomenia si, aká bola minulosť a čo je našou povinnosťou v súvislosti s touto minulosťou,“ uviedol poľský premiér. Dodal, že stanovisko Varšavy sa nemení, keďže „v Poľsku prakticky všetci bez výnimky veria, že Poľsko nedostalo kompenzáciu za straty a zločiny z druhej svetovej vojny“.

Merz hovoril aj o Ukrajine a potrebe užšej koordinácie počas prebiehajúcich mierových rokovaní. Potvrdil, že spolu s Tuskom telefonovali s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom aj ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zdôraznil, že „robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme stáli pri Kyjeve proti ruskému agresorovi“. Zároveň pripomenul, že o Ukrajine nie je možné prijímať rozhodnutia bez účasti samotnej Ukrajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Peskov: Rusko nemôže poskytnúť informácie o pobyte sýrskeho exprezidenta Asada

Peskov: Rusko nemôže poskytnúť informácie o pobyte sýrskeho exprezidenta Asada

DNES - 13:44Zahraničné

Rusko nemôže poskytnúť žiadne informácie o pobyte zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada, vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Zelenského v Paríži prijal Macron, hovoriť budú o spravodlivom mieri

Zelenského v Paríži prijal Macron, hovoriť budú o spravodlivom mieri

DNES - 12:34Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok v Paríži prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Peskov: Stretnutie Putina a Witkoffa v Moskve sa uskutoční v utorok popoludní

Peskov: Stretnutie Putina a Witkoffa v Moskve sa uskutoční v utorok popoludní

DNES - 11:54Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin bude v utorok popoludní v Moskve rokovať s osobitným vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom.

Kallasová: Tento týždeň môže byť podstatný pre snahy ukončiť vojnu na Ukrajine

Kallasová: Tento týždeň môže byť podstatný pre snahy ukončiť vojnu na Ukrajine

DNES - 11:14Zahraničné

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok uviedla, že tento týždeň môže byť kľúčový pre snahy ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tankyJužná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujúRusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netušíTento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóneWhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
December na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriályDecember na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriály
„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň
Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“
Rusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtipRusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtip
Ak vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajúAk vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP