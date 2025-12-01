  • Články
Bratislava

PS: Novela Trestného zákona nebude stačiť na riešenie nárastu kriminality

  • DNES - 17:47
  • Bratislava
PS: Novela Trestného zákona nebude stačiť na riešenie nárastu kriminality

Návrh vládnej novely Trestného zákona je nedostatočný a nebude stačiť na to, aby sa zastavil nárast kriminality.

Uviedol to na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Vančo (PS). Vláda podľa neho predložila návrat tzv. horalkového paragrafu, aby ukázala, že robí aspoň niečo.

Keď sa vráti tento paragraf, možno v nejakých prípadoch niečomu pomôže, ale keďže príčiny sú oveľa hlbšie, táto novela je z hľadiska zastavenia nárastu kriminality absolútne nedostatočná. A mňa šokuje prístup aj premiéra Fica, aj ministra Suska. Predkladajú tento návrh zákona, túto ďalšiu novelu Trestného zákona len preto, aby ukázali, že niečo robia, ale sami neveria, že to pomôže, a majú pravdu,“ vyhlásil v pondelok Vančo.

Podľa poslanca problém ani zďaleka nie je len v drobných krádežiach do výšky škody 700 eur. Pripomenul nárast vlámaní oproti minulému roku. „Minulý rok bolo 2400 vlámaní za celý rok a teraz za deväť mesiacov roka 2025 je to už vyše 3000, teda o 600 vlámaní viac,“ priblížil. Pri ekonomických trestných činoch je oproti minulému roku nárast škody, ktorá vzniká pri tejto trestnej činnosti, o 126 percent. „Pokiaľ ide o škody vzniknuté z daňových únikov, nárast oproti minulému roku je až 360 percent. A toto všetko je vplyvom zmien v Trestnom zákone, ktoré tu nasilu a narýchlo pred takmer dvoma rokmi schválila táto vládna koalícia,“ kritizoval Vančo.

Znižujúca sa bezpečnosť má podľa PS korene aj v nedostatočnom systematickom prístupe k Policajnému zboru. „Sily a prostriedky všetkých možných služieb Policajného zboru mali byť preorientované na elimináciu takto rapídne sa zvyšujúceho nepriaznivého protispoločenského javu, ktorý po novom v zmysle noviel sa už nevolá krádež, ale priestupok. Je to takisto protispoločenská aktivita, ktorá poškodzuje občanov, poškodzuje obchodníkov a nepriaznivo vplýva na celkovú bezpečnostnú situáciu,“ vyhlásil poslanec Jaroslav Spišiak (PS).

Podľa Spišiaka bola konečne vládna koalícia schopná akceptovať situáciu v tom, že sa bezpečnosť na Slovensku zhoršila. „Konečne to pochopili a rozhodli sa prijať nejaké legislatívne kroky, ktorými chcú zvrátiť túto nepriaznivo sa vyvíjajúcu bezpečnostnú situáciu. Konkrétne v tej majetkovej drobnej kriminalite uznali, že situácia je neúnosná, lenže neuznali to, kto je na vine. Oni so svojimi novelami trestnoprávnych kódexov sú v prvom rade na vine,“ skonštatoval s tým, že koalícia v prvej fáze nechcela pripustiť, že sa situácia môže zhoršiť, no potom to pripustili.

Parlament začal v pondelok popoludní rokovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona z dielne ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Do neho sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.

Zdroj: Info.sk, TASR
