SHMÚ vydal výstrahy pre celé Slovensko
SHMÚ upozorňuje na hmlu a poľadovicu, vydal výstrahy.
Na celom Slovensku sa v pondelok večer a v noci má vyskytnúť hmla. Na väčšine Slovenska takisto môže byť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha pred hmlou platí pre celé Slovensko do utorka 12.00 h. „Očakáva sa výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ priblížil SHMÚ.
Výstraha pred poľadovicou platí od 18.00 h do utorka (2. 12.) 10.00 h. Meteorológovia ju vydali pre celý Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj, takmer celý Nitriansky kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Hlohovec, Piešťany, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa.
PS: Novela Trestného zákona nebude stačiť na riešenie nárastu kriminality
Návrh vládnej novely Trestného zákona je nedostatočný a nebude stačiť na to, aby sa zastavil nárast kriminality.
Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnou potravinou, spôsobuje botulizmus
ÚVZ SR varuje pred konzumáciou nebezpečnej potraviny.
Žilinka tvrdí, že návrh nového zákona nezvyšuje ochranu obetí trestných činov
Návrh zákona neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo zmenu spôsobu ochrany a posilnenie či zvýšenie efektivity ochrany obetí trestných činov.
Prezident SR odcestuje do Vatikánu na osobnú audienciu u pápeža Leva XIV.
Pápež Lev XIV. prijme vo štvrtok na osobnej audiencii prezidenta SR Petra Pellegriniho.