Pondelok, 1.12.2025Meniny má Edmund
Bratislava

SHMÚ vydal výstrahy pre celé Slovensko

  • DNES - 17:42
  • Bratislava
SHMÚ upozorňuje na hmlu a poľadovicu, vydal výstrahy.

Na celom Slovensku sa v pondelok večer a v noci má vyskytnúť hmla. Na väčšine Slovenska takisto môže byť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha pred hmlou platí pre celé Slovensko do utorka 12.00 h. „Očakáva sa výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ priblížil SHMÚ.

Výstraha pred poľadovicou platí od 18.00 h do utorka (2. 12.) 10.00 h. Meteorológovia ju vydali pre celý Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj, takmer celý Nitriansky kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Hlohovec, Piešťany, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
DNES - 17:47Domáce

Návrh vládnej novely Trestného zákona je nedostatočný a nebude stačiť na to, aby sa zastavil nárast kriminality.

DNES - 17:02Domáce

ÚVZ SR varuje pred konzumáciou nebezpečnej potraviny.

DNES - 16:59Domáce

Návrh zákona neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo zmenu spôsobu ochrany a posilnenie či zvýšenie efektivity ochrany obetí trestných činov.

DNES - 16:56Domáce

Pápež Lev XIV. prijme vo štvrtok na osobnej audiencii prezidenta SR Petra Pellegriniho.

