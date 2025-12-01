  • Články
Premiér: Zákaz výroby a predaja áut so spaľovacími motormi je pre SR škodlivý

  • DNES - 17:36
  • Bratislava
Zákaz výroby a predaja áut so spaľovacími motormi po roku 2035 je pre Slovensko škodlivý. V pondelok to povedal na tlačovej konferencii premiér Robert Fico (Smer-SD), pričom reagoval na plán Európskej komisie (EK), ktorá v rámci ochrany klímy chce zakázať výrobu a predaj vozidiel so spaľovacím motorom po roku 2035.

Na výrobu áut je napojené obrovské množstvo slovenských firiem, dodávateľov, subdodávateľov. Celý slovenský priemysel je poznačený touto význačnou koncentráciou,“ uviedol Fico s tým, že práve tento zákaz EK by mohol poškodiť slovenskú ekonomiku.

Preto víta krok Nemecka, ktoré žiada EK, aby prehodnotila zákaz výroby a predaja áut so spaľovacími motormi po roku 2035 a odobrila po tomto termíne vyrábať okrem elektromobilov aj autá s vysoko účinnými motormi, teda s dvojakým pohonom. „Neviem si predstaviť, čo by sa udialo so slovenskou ekonomikou, pokiaľ by nám automobilový priemysel skolaboval. Nehovoriac o tom, že koncentrácia sa navyšuje, o chvíľku je tu otvorenie výroby áut pri Košiciach, ide o automobilku Volvo, a že sú na stole ďalšie reálne plány zahraničných automobiliek postaviť fabriky na Slovensku, pokiaľ ide o výrobu osobných áut,“ pripomenul Fico.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) podotkol, že Slovensko poukázalo na túto problematiku, pričom rovnaký postoj zaujalo aj Nemecko s tým, že nie je možné robiť kroky v rámci automobilového priemyslu, ktoré znižujú konkurencieschopnosť v EÚ. Ďalšou témou, o ktorej treba podľa neho diskutovať, sú emisné povolenky v rámci systému ETS2. Fico dodal, že tento systém môže zvýšiť tlak na rast cien energií, plynu či pohonných látok.

Pôvodne sa totiž podľa neho očakávalo, že ceny povoleniek sa budú pohybovať pri jednej tone okolo sedem až osem eur. Európska komisia však musela predložiť návrh, ako limitovať ceny pre prípad, že by prekročili 45 eur za jednu tonu. „Tento návrh Európska komisia predložila, plus je aj návrh na odloženie tohto systému o jeden rok. To je návrh, ktorý bol v podstate odobrený, napriek tomu máme všetci veľké obavy, že či tento systém nebude znamenať veľkú záťaž pre občanov, ale hovoríme teraz až o roku 2028, keďže to bolo posunuté z 1. januára 2027 na 2028,“ dodal premiér.

Zdroj: Info.sk, TASR
