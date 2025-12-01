Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnou potravinou, spôsobuje botulizmus
ÚVZ SR varuje pred konzumáciou nebezpečnej potraviny.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred konzumáciou dojčenskej výživy ByHeart Whole Nutrition, ktorá je určená pre trh USA a pre dojčatá do 12 mesiacov. Takisto ju dôrazne odporúča nenakupovať cez portál Amazon, Walmart, prípadne cez iné portály. ÚVZ upozorňuje, že bol prostredníctvom Medzinárodnej siete orgánov pre bezpečnosť potravín (INFOSAN) informovaný o ochorení dojčiat na botulizmus a ich hospitalizácii po konzumácii danej potraviny. Nemá informáciu, že by sa produkt nachádzal na území SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie úradu.
„Podľa informácií cez sieť INFOSAN spotrebitelia v USA boli vyzvaní, aby okamžite prestali používať akúkoľvek dojčenskú výživu ByHeart Whole Nutrition vrátane všetkých šarží a všetkých veľkostí plechoviek a jednorazových balení. Produkt sa predával online prostredníctvom hlavných platforiem (vrátane Amazon.com), ktoré sú dostupné celosvetovo. ÚVZ SR preveril systém rýchleho varovania pre potraviny RASFF, kde sa v súčasnosti informácia o tejto potravine nenachádza,“ ozrejmil ÚVZ.
Zároveň požiadal colné orgány, aby v prípade súkromného dovozu a záchytu colnými orgánmi na mieste vstupu do EÚ v SR potravina nebola prepustená do režimu voľného obehu. Umiestnenie potraviny na trh v SR úradu doteraz neoznámil žiadny podnikateľský subjekt.
Žilinka tvrdí, že návrh nového zákona nezvyšuje ochranu obetí trestných činov
Návrh zákona neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo zmenu spôsobu ochrany a posilnenie či zvýšenie efektivity ochrany obetí trestných činov.
Prezident SR odcestuje do Vatikánu na osobnú audienciu u pápeža Leva XIV.
Pápež Lev XIV. prijme vo štvrtok na osobnej audiencii prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Danko odkázal Pellegrinimu, aby nebol „chrumkavý“. Nechápe, prečo prezident ponižuje Šutaja Eštoka
Prezident Peter Pellegrini sa má zákonmi zaoberať až vtedy, keď prídu do jeho kancelárie.
Na Orave došlo k nehode dvoch nákladných vozidiel
Na mieste zasahujú hasiči.