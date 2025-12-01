Prezident SR odcestuje do Vatikánu na osobnú audienciu u pápeža Leva XIV.
Pápež Lev XIV. prijme vo štvrtok (4. 12.) na osobnej audiencii prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Návšteva sa uskutoční v atmosfére Jubilejného roka 2025 s mottom „Pútnici nádeje“, ktorý trvá od Vianoc 2024 do 6. januára 2026. Rokovať tiež bude so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Prezident SR absolvuje oficiálnu návštevu Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov - vôbec prvú na úrovni hlavy štátu po dvoch desaťročiach. Na rokovaní s veľmajstrom Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov Fra’ Johnom Dunlapom nadviažu na vznik Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu v roku 2024 a budú sa venovať i spoločnému záujmu rozvíjať humanitárnu spoluprácu,“ priblížila kancelária hlavy štátu.
Delegácia prezidenta sa vo štvrtok zúčastní aj na otvorení výstavy odpustkových listín so slovenskými stopami v Ríme a Vatikáne spojenej s adventným koncertom. Pellegrini v piatok (5. 12.) vo Vatikánskych záhradách slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie.
„Keďže pôjde o osobnú audienciu hlavy štátu u Svätého Otca, prezidenta bude na prijatí sprevádzať aj jeho mama. Všetky náklady spojené s jej účasťou na programe vo Vatikáne uhradí prezident,“ uviedol odbor komunikácie.
Pellegrini navštívil Vatikán už viackrát počas svojej funkcie. V roku 2024 ho počas adventu prijal pápež František. V tomto roku sa do Vatikánu vrátil pri príležitosti Národnej púte Slovákov v rámci Jubilejného roka, absolvoval rozlúčku so zosnulým pápežom Františkom a inauguračnú svätú omšu pápeža Leva XIV.
Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnou potravinou, spôsobuje botulizmus
ÚVZ SR varuje pred konzumáciou nebezpečnej potraviny.
Žilinka tvrdí, že návrh nového zákona nezvyšuje ochranu obetí trestných činov
Návrh zákona neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo zmenu spôsobu ochrany a posilnenie či zvýšenie efektivity ochrany obetí trestných činov.
Danko odkázal Pellegrinimu, aby nebol „chrumkavý“. Nechápe, prečo prezident ponižuje Šutaja Eštoka
Prezident Peter Pellegrini sa má zákonmi zaoberať až vtedy, keď prídu do jeho kancelárie.
Na Orave došlo k nehode dvoch nákladných vozidiel
Na mieste zasahujú hasiči.