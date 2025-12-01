  • Články
Prezident SR odcestuje do Vatikánu na osobnú audienciu u pápeža Leva XIV.

Pápež Lev XIV. prijme vo štvrtok (4. 12.) na osobnej audiencii prezidenta SR Petra Pellegriniho.

Návšteva sa uskutoční v atmosfére Jubilejného roka 2025 s mottom „Pútnici nádeje“, ktorý trvá od Vianoc 2024 do 6. januára 2026. Rokovať tiež bude so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Prezident SR absolvuje oficiálnu návštevu Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov - vôbec prvú na úrovni hlavy štátu po dvoch desaťročiach. Na rokovaní s veľmajstrom Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov Fra’ Johnom Dunlapom nadviažu na vznik Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu v roku 2024 a budú sa venovať i spoločnému záujmu rozvíjať humanitárnu spoluprácu,“ priblížila kancelária hlavy štátu.

Delegácia prezidenta sa vo štvrtok zúčastní aj na otvorení výstavy odpustkových listín so slovenskými stopami v Ríme a Vatikáne spojenej s adventným koncertom. Pellegrini v piatok (5. 12.) vo Vatikánskych záhradách slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie.

Keďže pôjde o osobnú audienciu hlavy štátu u Svätého Otca, prezidenta bude na prijatí sprevádzať aj jeho mama. Všetky náklady spojené s jej účasťou na programe vo Vatikáne uhradí prezident,“ uviedol odbor komunikácie.

Pellegrini navštívil Vatikán už viackrát počas svojej funkcie. V roku 2024 ho počas adventu prijal pápež František. V tomto roku sa do Vatikánu vrátil pri príležitosti Národnej púte Slovákov v rámci Jubilejného roka, absolvoval rozlúčku so zosnulým pápežom Františkom a inauguračnú svätú omšu pápeža Leva XIV.

Zdroj: Info.sk, TASR
