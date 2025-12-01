  • Články
Pondelok, 1.12.2025
Na Orave došlo k nehode dvoch nákladných vozidiel

  • DNES - 16:21
  • Oravský Podzámok
Na mieste zasahujú hasiči.

Hasiči v pondelok popoludní zasahujú pri dopravnej nehode dvoch nákladných vozidiel pri Oravskom Podzámku. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Na mieste zasahujú piati príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s dvoma kusmi techniky. Zelená vlna STVR upozornila vodičov na sociálnej sieti, že úsek môžu obísť cez mesto Tvrdošín.

Zdroj: Info.sk, TASR
