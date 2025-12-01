Na Orave došlo k nehode dvoch nákladných vozidiel
Na mieste zasahujú hasiči.
Hasiči v pondelok popoludní zasahujú pri dopravnej nehode dvoch nákladných vozidiel pri Oravskom Podzámku. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste zasahujú piati príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s dvoma kusmi techniky. Zelená vlna STVR upozornila vodičov na sociálnej sieti, že úsek môžu obísť cez mesto Tvrdošín.
Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnou potravinou, spôsobuje botulizmus
Žilinka tvrdí, že návrh nového zákona nezvyšuje ochranu obetí trestných činov
Návrh zákona neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo zmenu spôsobu ochrany a posilnenie či zvýšenie efektivity ochrany obetí trestných činov.
Prezident SR odcestuje do Vatikánu na osobnú audienciu u pápeža Leva XIV.
Pápež Lev XIV. prijme vo štvrtok na osobnej audiencii prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Danko odkázal Pellegrinimu, aby nebol „chrumkavý“. Nechápe, prečo prezident ponižuje Šutaja Eštoka
Prezident Peter Pellegrini sa má zákonmi zaoberať až vtedy, keď prídu do jeho kancelárie.