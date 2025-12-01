Polícia vyšetruje krádež v jednom z domov za viac ako 93.000 eur
Neznámy páchateľ poškodil dvere a postriekal ich farbou.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže, ku ktorým došlo v období od piatka (28. 11.) do nedele (30. 11.) v jednom z prešovských rodinných domov. Predbežná škoda predstavuje viac ako 93.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Doposiaľ neznámy páchateľ neoprávnene vošiel na oplotený a uzamknutý pozemok, pristúpil k vchodovým, bočným i zadným dverám, ktoré poškodil a postriekal farbou. Potom cez malé okno, ktoré taktiež poškodil, vošiel do domu. Prehľadal miestnosti a odniesol si mnohé cenné veci. Išlo o šperky, ako náhrdelníky, hodinky, prstene, prívesky, retiazky, náramky i náušnice. Našiel aj finančnú hotovosť na viacerých miestach v dome, ktorú vzal. Majiteľovi vznikla škoda krádežou, ako aj poškodením zariadenia domu. Bola predbežne vyčíslená približne na 93.100 eur,“ povedala Ligdayová.
Ako doplnila, páchateľovi za toto protiprávne konanie hrozí podľa zákona trest odňatia slobody až na päť rokov.
Žilinská radnica dočasne oplotila pozemok s nelegálnymi stavbami na Bulvári
Žilinská radnica začala v pondelok s inštaláciou dočasného oplotenia pozemku s nelegálnymi stavbami na okraji Bulváru.
Tragický deň pre železnice: Zamestnanec prišiel o život pri výkone práce
Pri výkone práce v Štrbe prišiel v pondelok o život zamestnanec Železníc Slovenskej republiky.
V kroví našli ľudské telo, na mieste je polícia
Telesné pozostatky našli v blízkosti hlavného ťahu.
Pre rozsiahlu povodeň mesto Sliač vyhlásilo zbierku na pomoc obyvateľom
Mesto Sliač vo Zvolenskom okrese vyhlásilo pre rozsiahlu novembrovú povodeň finančnú zbierku na pomoc zasiahnutým obyvateľom.