  DNES - 13:44
  Moskva
Peskov: Rusko nemôže poskytnúť informácie o pobyte sýrskeho exprezidenta Asada

Rusko nemôže poskytnúť žiadne informácie o pobyte zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada, vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Asad po minuloročnom zosadení utiekol do Ruska, ktoré vojensky podporovalo Asadovu vládu počas občianskej vojny v Sýrii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.

Nie, nemôžeme poskytnúť žiadne informácie v tejto veci,“ odpovedal Peskov na otázku na tlačovej konferencii, či môže povedať, kde v Rusku sa počas uplynulého roka nachádzal niekdajší sýrsky líder a či sa počas svojho pobytu stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Povstalci vedení islamistami 27. novembra 2024 začali s ofenzívou proti vedeniu Sýrie. Dva dni po začiatku tejto ofenzívy získali pod kontrolu druhé najväčšie sýrske mesto Aleppo a 8. decembra obsadili aj Damask. Asad utiekol do Moskvy a moci sa chopili povstalci na čele s lídrom skupiny Hajat Tahrír aš-Šám, kedysi napojenej na al-Káidu, Ahmadom Šarom, ktorý je v súčasnosti dočasným prezidentom.

Zdroj pod podmienkou zachovania anonymity pre TASS uviedol, že Asad je so svojou rodinou v Moskve. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v septembri povedal, že zosadený prezident a jeho rodina sú v Rusku z čisto humanitárnych dôvodov, keďže im v Sýrii hrozí smrť.

Zdroj: Info.sk, TASR
