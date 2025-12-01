  • Články
Pondelok, 1.12.2025
Bratislava

Zelenského v Paríži prijal Macron, hovoriť budú o spravodlivom mieri

  • DNES - 12:34
  • Paríž
Zelenského v Paríži prijal Macron, hovoriť budú o spravodlivom mieri

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok v Paríži prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informovala agentúra AFP.

Zelenskyj prišiel do Francúzska v snahe získať podporu pre dohodu, ktorá by ukončila vojnu Ruska proti Ukrajine. Macron a Zelenskyj budú podľa predstaviteľa Elyzejského paláca hovoriť o podmienkach spravodlivého a trvalého mieru, píše TASR.

Témou stretnutia by mali byť aj vojenské záruky, ktorými chcú mierové riešenie zabezpečiť podporovatelia Ukrajiny združení v tzv. koalícii ochotných.

Návšteva ukrajinského prezidenta, ktorého sprevádza manželka Olena, sa koná deň po rokovaniach americkej a ukrajinskej delegácie na Floride a deň pred stretnutím osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve.

Rokovania ukrajinského a francúzskeho prezidenta sa zároveň konajú v čase, keď šéf Bieleho domu Donald Trump nalieha na Rusko a Ukrajinu, aby prijali návrh mierového plánu, ktorý bol pôvodne výrazne naklonený požiadavkám Moskvy. Návrh však následne revidovali počas rokovaní ukrajinských a amerických predstaviteľov v Ženeve.

Zdroj: Info.sk, TASR
