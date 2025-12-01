V kroví našli ľudské telo, na mieste je polícia
Telesné pozostatky našli v blízkosti hlavného ťahu.
Pri jednom z bratislavských hlavných ťahov našli telesné pozostatky. Informoval o tom portál Topky, podľa ktorého došlo k nálezu na Gagarinovej ulici.
"Podľa našich informácií mali dnes v daných miestach upravovať zeleň, je možné, že práve počas prác boli ostatky nájdené," informujú Topky s tým, že na mieste aktuálne zasahuje polícia.
Správu aktualizujeme.
Pre rozsiahlu povodeň mesto Sliač vyhlásilo zbierku na pomoc obyvateľom
Mesto Sliač vo Zvolenskom okrese vyhlásilo pre rozsiahlu novembrovú povodeň finančnú zbierku na pomoc zasiahnutým obyvateľom.
Vážna nehoda: Polícia hlási obmedzenie na ceste
Polícia upozorňuje na obchádzku kvôli vážnej nehode.
Polícia pátra po lupičoch, počas dňa prepadli zlatníctvo
Lupičom hrozí trest odňatia slobody vo výške sedem až 12 rokov.
Viaceré mestá rozsvietia svoje dominanty na podporu ľudí žijúcich s HIV
Dominanty krajských miest sa rozžiaria načerveno na podporu ľudí žijúcich s HIV.