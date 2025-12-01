Takáč: Slovenské poľnohospodárstvo sa musí zamerať na špeciálnu rastlinnú výrobu
- DNES - 12:06
- Bratislava/Senec
Slovenské poľnohospodárstvo sa musí v budúcnosti viac zamerať na špeciálnu rastlinnú výrobu, najmä na produkciu ovocia, zeleniny, zemiakov či viniča.
Uviedol to v pondelok v Senci minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), za účasti predstaviteľov agrosamosprávy, pestovateľov zemiakov, ovocia a zeleniny, pri príležitosti tradičného seminára Budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku.
„Poľnohospodár, ktorý bol zvyknutý mať 1500 hektárov a pestovať len tri - štyri základné plodiny, bude musieť zmeniť svoj postoj. Poľnohospodár sa musí začať viacej sústreďovať aj na špeciálnu rastlinnú výrobu. Máme podľa mňa skvelé podmienky na pestovanie ovocia a zeleniny a myslím si, že toto musíme využiť,“ priblížil.
„Jedna vec je, že vypestujeme nejaké ovocie a zeleninu, ale musíme robiť aj všetko pre to, aby sme robili pridanú hodnotu, čiže finálne výrobky,“ podčiarkol.
Ak na Slovensku bude podľa slov Emila Macha, 1. podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), vládnuť naivná predstava, že zemiaky a zeleninu budú pestovať malí farmári a dodávať ich do veľkých obchodných reťazcov, tak to nie je cesta. „Toto môžu robiť skvelí regionálni producenti, kde s pridanou hodnotou toto vedia dodať zákazníkom. Do obchodných reťazcov musia dodávať veľkí poľnohospodári, ktorých určite aj zo strany štátu treba podporovať. Špeciálna rastlinná výroba je náročná na pracovnú silu, teda podpora musí ísť aj napríklad cez nejaké odvodové úľavy,“ doplnil Macho.
„Dnes je vinohradníctvo a vinárstvo asi v najväčšej kríze za ostatných 50 rokov. Klesá spotreba vína, máme tu škodcov, ktorí nám likvidujú vinohrady. Sami vinohradníci a vinári sa pýtajú, či vôbec má ešte zmysel vysádzať vinohrady, investovať do vinohradníctva, do krajinotvorby a vyrábať víno. Potrebovali sme počuť ubezpečenia ministra, že určite áno, že tu bude podpora vinohradníctva a vinárstva aj do budúcnosti práve preto, že aj EÚ vo svojej politike od roku 2028 už nepočíta s povinnou podporou vinohradníctva tak, ako to bolo doteraz. Práve preto sú vinohradníci veľmi radi, že počuli podporné slová, že špeciálna rastlinná výroba má význam a je to cesta do budúcnosti,“ dodala Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
