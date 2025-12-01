  • Články
Peskov: Stretnutie Putina a Witkoffa v Moskve sa uskutoční v utorok popoludní

  • DNES - 11:54
  • Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin bude v utorok popoludní v Moskve rokovať s osobitným vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom.

Potvrdil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dvojica sa stretne po nedeľných rokovaniach amerických a ukrajinských predstaviteľov o americkom pláne pre ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Stretnutie s Witkoffom je naplánované na zajtra,“ ozrejmil Peskov a dodal, že sa uskutoční „v druhej polovici dňa“.

Toto stretnutie ešte minulý utorok avizoval americký prezident Donald Trump, ktorý uviedol, že Witkoffa vyšle do Moskvy za Putinom, aby vyriešili niekoľko zostávajúcich rozdielov v spomínanom mierovom pláne. Trump vtedy povedal, že na stretnutí sa možno zúčastní aj jeho poradca a zať Jared Kushner. Peskov sa o jeho možnej účasti v pondelok nezmienil.

Šéf Kremľa minulý týždeň zopakoval požiadavky Moskvy na ukončenie bojov. Ukrajina podľa neho musí okrem iného Rusku prenechať územia, ktoré Moskva považuje za svoje, pričom vyhlásil, že jeho armáda ich inak získa silou.

AFP pripomína, že Witkoff sa v tomto roku stretol s Putinom v Moskve už niekoľkokrát. Witkoff je terčom kritiky - napríklad aj americkej opozície - za svoj prístup v rokovaniach s Kremľom, keďže pôvodná verzia mierového plánu, na tvorbe ktorého sa podľa Bieleho domu podieľal aj Witkoff, bola pomerne ústretová k Moskve.

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok uviedla, že tento týždeň môže byť kľúčový pre snahy ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzičasom priletel do Paríža, kde sa stretne s prezidentom Emmanuelom Macronom v snahe zabezpečiť posilnenie európskej podpory pre Ukrajinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
