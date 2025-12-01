Pre rozsiahlu povodeň mesto Sliač vyhlásilo zbierku na pomoc obyvateľom
Mesto Sliač vo Zvolenskom okrese vyhlásilo pre rozsiahlu novembrovú povodeň finančnú zbierku na pomoc zasiahnutým obyvateľom. TASR o tom v pondelok informovala primátorka Ľubica Balgová.
Dodala, že zriadili transparentný účet, je verejne prístupný a otvorený. Prispievať môžu právnické alebo fyzické osoby, ako aj ktokoľvek iný, kto môže a chce pomôcť. Číslo účtu s názvom Zbierka Sliač zverejnili na webstránke Transparentné účty, mesto ho podľa primátorky uvedie aj na svojom oficiálnom webe.
Novembrové záplavy v Sliači budú hlavným bodom pondelkového mimoriadneho zasadnutia miestneho parlamentu. Samospráva chce na ňom rozhodnúť, ako mesto pomôže ľuďom, ktorých vytopilo. Ako vyplýva z pozvánky, rokovanie zastupiteľstva sa začne o 18.00 h.
Primátorka v pondelok pripomenula, že po povodni sa všetci občania vrátili domov a sú vo svojich príbytkoch. V nich je síce stále vlhko, priniesli im však ohrievače. Pomocou boli aj uteráky i hygienické potreby.
V Sliači po novembrovej povodni nastala mimoriadna situácia. Stalo sa tak pre dlhotrvajúci dážď extrémnej intenzity a následné stekanie po komunikáciách a lúkach. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Taktiež stúpla hladina tohto potoka, ktorý sa vylial a ohrozil priľahlé územie. Vytopilo aj letisko Sliač. Počas povodňových prác sa v Sliači striedali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov.
