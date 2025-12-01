  • Články
Kallasová: Tento týždeň môže byť podstatný pre snahy ukončiť vojnu na Ukrajine

  • DNES - 11:14
  • Brusel
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok uviedla, že tento týždeň môže byť kľúčový pre snahy ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine.

EÚ podľa nej nepozná výsledky nedeľných rokovaní predstaviteľov Spojených štátov a Ukrajiny na Floride, v pondelok má však v pláne diskusie s ukrajinskými ministrami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Môže to byť podstatný týždeň pre diplomaciu. Včera sme počuli, že rozhovory v Amerike boli náročné, ale produktívne. Zatiaľ nepoznáme ich výsledky, ale dnes budem hovoriť s ministrom obrany Ukrajiny (Denysom Šmyhaľom), ako aj s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny (Andrijom Sybihom),“ povedala Kallasová na stretnutí ministrov obrany členských štátov EÚ.

Americký prezident Donald Trump po nedeľňajších rokovaniach svojho tímu s predstaviteľmi Ukrajiny na Floride vyhlásil, že existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio označil rokovania za produktívne, no zdôraznil, že pred dosiahnutím mierovej dohody s Ruskom zostáva ešte veľa práce. Za produktívne a úspešné označil rokovania na Floride aj tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, ktorý viedol delegáciu Kyjeva.

Spomínané rokovania sa uskutočnili týždeň po tom, čo vo švajčiarskej Ženeve rokovali zástupcovia Ukrajiny, európskych štátov a USA, pričom výsledkom týchto rokovaní bolo podľa spoločného vyhlásenia vypracovanie aktualizovanej verzie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. Pôvodná verzia amerického mierového plánu podľa médií spĺňala viaceré požiadavky Moskvy.

Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff v pondelok odcestuje do Ruska, kde sa v utorok popoludní stretne s prezidentom Vladimirom Putinom.

Kallasová sa podľa agentúry AFP vyhla odpovedi na otázku, či dôveruje USA, že dokážu dosiahnuť dobrú dohodu. Namiesto toho uviedla, že by bolo lepšie, keby európske štáty boli súčasťou diplomatických snáh týkajúcich sa Ukrajiny. „Ukrajinci sú tam sami. Keby tam boli spoločne s Európanmi, určite by boli silnejší. Ale verím, že Ukrajinci sa za seba postavia,“ povedala.

AFP pripomína, že EÚ sa v uplynulom období zaoberá plánom poskytnúť Ukrajine pôžičku zo zmrazených ruských aktív, avšak s týmto návrhom nesúhlasí Belgicko, kde sú tieto peniaze uložené. Kallasová dodala, že EÚ je odhodlaná dosiahnuť výsledok pre financovanie Ukrajiny na nadchádzajúcom decembrovom summite, pričom avizovala, že predstavitelia odtiaľ neodídu bez dohody.

Zdroj: Info.sk, TASR
