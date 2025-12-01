Vážna nehoda: Polícia hlási obmedzenie na ceste
Polícia upozorňuje na obchádzku kvôli vážnej nehode.
Polícia zasahuje pri vážnej dopravnej nehode, ku ktorej došlo medzi obcami Malé Uherce a Oslany pri Partizánskom. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
"Daný úsek je neprejazdný, avšak súbežne s touto cestou vedie druhá cesta, po ktorej bude premávka dočasne odklonená, pričom odklon je riadený hliadkami polície," informovala polícia.
Policajti na záver vyzvali vodičov na bezpečnú jazdu a rešpektovanie ich pokynov.
V kroví našli ľudské telo, na mieste je polícia
Telesné pozostatky našli v blízkosti hlavného ťahu.
Pre rozsiahlu povodeň mesto Sliač vyhlásilo zbierku na pomoc obyvateľom
Mesto Sliač vo Zvolenskom okrese vyhlásilo pre rozsiahlu novembrovú povodeň finančnú zbierku na pomoc zasiahnutým obyvateľom.
Polícia pátra po lupičoch, počas dňa prepadli zlatníctvo
Lupičom hrozí trest odňatia slobody vo výške sedem až 12 rokov.
Viaceré mestá rozsvietia svoje dominanty na podporu ľudí žijúcich s HIV
Dominanty krajských miest sa rozžiaria načerveno na podporu ľudí žijúcich s HIV.