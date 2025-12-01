Schôdzu k odvolávaniu Ráža neotvorili, zasadalo len 61 poslancov
- DNES - 10:54
- Bratislava
Mimoriadnu 44. schôdzu schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) sa nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus.
V pléne sa v pondelok doobeda prezentovalo znova len 61 zákonodarcov, pričom potrebných je minimálne 76 poslancov. Plénum sa ešte pokúsi o otvorenie schôdze nasledujúci rokovací deň, teda v utorok (2. 12.) o 7.30 h.
Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko - Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na mimoriadnu schôdzu získali od všetkých opozičných strán. Návrh podali minulý týždeň. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z uplynulého obdobia.
Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Opozičným poslancom však toto gesto nestačí a tvrdia, že minister mal z funkcie odísť a demisiu mal podať priamo prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.
