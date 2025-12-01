Polícia pátra po lupičoch, počas dňa prepadli zlatníctvo
Lupičom hrozí trest odňatia slobody vo výške sedem až 12 rokov.
Bratislavská polícia začala trestné stíhanie v prípade nedeľnej (30. 11.) lúpeže v zlatníctve v jednom z obchodných centier v hlavnom meste. Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„V prípade preukázania viny pred súdom hrozí páchateľom v súlade so zákonom trest odňatia slobody vo výške sedem až 12 rokov,“ uviedla polícia s tým, že k zraneniam osôb pri lúpeži nedošlo. „Presná výška spôsobenej škody je predmetom ďalšieho dokazovania,“ uzavreli policajti.
Sekerami rozbíjali vitríny
V nákupnom centre pri bratislavských Zlatých pieskoch ukradla v nedeľu skupina maskovaných osôb šperky. Polícia po nich pátra.
Do predajne vošlo šesť osôb oblečených v bielych overaloch so zahalenou tvárou, pričom jedna zostala pred predajňou. Pomocou sekier rozbili sklenené vitríny, z ktorých odcudzili šperky doposiaľ nezistenej hodnoty a následne z miesta utiekli. Polícia dostala oznámenie o prípade po 18.00 h.
