Útoky ruskej armády na Ukrajine si vyžiadali ďalších zranených
- DNES - 10:11
- Kyjev
Ruská armáda v noci na pondelok zaútočila na Ukrajinu 89 dronmi vrátene 55 typu Šáhid.
S odvolaním sa na rannú zvodku ukrajinskej armády o tom informovala britská stanica BBC, podľa ktorej nateraz hlásia dvoch zranených pri ostreľovaní Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, píše TASR.
Podľa predbežných údajov bolo 63 ruských dronov zostrelených alebo eliminovaných systémami elektronického boja, 26 dronov zasiahlo svoje ciele v deviatich lokalitách.
Ukrajinské médiá okrem toho informovali o nedeľnom intenzívnom ostreľovaní Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny, ktoré si nevyžiadali žiadnych zranených. Intenzívne boje hlásia naďalej v okolí mesta Huľajpole, kde podľa ukrajinského generálneho štábu je situácia „naozaj náročná“.
Pozornosť sa naďalej sústreďuje aj na východoukrajinské mesto Pokrovsk, kde sa ruské jednotky už mesiace snažia postúpiť v rámci úsilia ovládnuť tento dôležitý cestný a železničný uzol v Doneckej oblasti.
Intenzívne ostreľovanie počas nedele hlásili aj v Chersonskej oblasti, ktorá čelila paľbe delostrelectva, mínometov, viacnásobných raketových odpaľovacích systémov i rôznych typov dronov. Do nedele podvečera evidovali sedem zranených civilistov. Poškodené boli súkromné a bytové domy, verejné budovy, garáže a vozidlá.
Televízia Sky News pripomenula, že ruské jednotky napriek prebiehajúcim mierovým rokovaniam pokračujú v útokoch na ukrajinské mestá a zaznamenávajú postupy aj na frontovej línii.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko za uplynulý týždeň vypustilo „takmer 1400 útočných dronov, 1100 navádzaných leteckých bômb a 66 rakiet“. Zasiahlo pritom opäť aj objekty energetickej infraštruktúry, čo sa podľa Kyjeva stalo bežnou taktikou Moskvy počas zimy, keď sa Rusko snaží „využiť chlad ako zbraň“.
Ruské ministerstvo obrany v pondelok informovalo, že protivzdušná obrana počas noci na pondelok zneškodnila spolu 32 dronov, a to nad Belgorodskou, Brianskou, Novgorodskou a Rostovskou oblasťou, ako aj nad Krasnodarským krajom, Leningradskou oblasťou, Azovským morom, Voronežskou oblasťou. Po jednom drone zaregistrovali aj Volgogradská, Kurská, Smolenská a Tulská oblasť.
Gubenátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko v nedeľu večer oznámil, že niekoľko bezpilotných lietadiel bolo zostrelených aj nad okresom Kiriš. Cieľ útoku gubernátor nespresnil, ale v danom okrese sa nachádza ropná rafinéria Kirišinefteorgsintez.
Admirál Dragone: NATO uvažuje o agresívnejšej reakcii na hybridnú vojnu Ruska
Proaktívnejší prístup zo strany Aliancie by mohol zahŕňať napríklad preventívny úder.
Prezident Ramaphosa odmietol Trumpovu hrozbu, že nepozve JAR na summit G20 v USA
Ramaphosa potvrdil postavenie JAR ako zakladajúceho člena tejto skupiny.
Trump: Po rokovaniach na Floride je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou
Americký prezident Donald Trump po nedeľňajších rokovaniach svojho tímu s predstaviteľmi Ukrajiny na Floride vyhlásil, že existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom.
Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne
Rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou na Floride sa v nedeľu po približne štyroch hodinách skončili.