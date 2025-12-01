  • Články
Viaceré mestá rozsvietia svoje dominanty na podporu ľudí žijúcich s HIV

  • DNES - 8:27
  • Bratislava
Dominanty krajských miest sa rozžiaria načerveno na podporu ľudí žijúcich s HIV.

K iniciatíve občianskeho združenia HIV/AIDS Slovensko sa tento rok pripája nielen Bratislava, ale aj Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Prešov a Košice. TASR o tom pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS informoval riaditeľ združenia Ján Koller.

Týmto spôsobom chceme symbolicky prepojiť Slovensko a ukázať, že prevencia, vzdelávanie a podpora ľudí žijúcich s HIV sú spoločnou celospoločenskou úlohou. Preto si vážime, že samosprávy naprieč Slovenskom sa k tejto iniciatíve pridávajú a nasvietením svojich dominánt vysielajú jasný signál podpory,“ uviedol Koller.

V Trnave bude načerveno svietiť budova mestskej radnice, v Nitre Chrenovský most a v Banskej Bystrici Hodinová veža, Barbakán a budova mestskej radnice. Prešov nasvieti budovu mestského úradu a Caraffovu väznicu, v Košiciach bude nasvietený Dóm sv. Alžbety. V Bratislave vyjadria solidaritu červeným svetlom UFO na Moste SNP, Holubica mieru v Petržalke a Stará tržnica.

Koller pripomenul, že symbolom Svetového dňa boja proti AIDS sú červené stužky, ktoré budú aj tento rok v uliciach hlavného mesta rozdávať členovia občianskeho združenia. „Sú pripomienkou, že každý môže prispieť k šíreniu osvety, a sú zároveň symbolom nádeje a boja proti stigme a diskriminácii,“ doplnil.

V pondelok večer sa v bratislavskej Starej tržnici zároveň uskutoční oceňovanie dobrovoľníkov z Bratislavského kraja. „Jednou z kľúčových úloh Bratislavského dobrovoľníckeho centra je prispievať k osvete a podporovať témy občianskej spoločnosti. V spolupráci s organizáciou HIV/AIDS Slovensko spájame tohtoročné oceňovanie dobrovoľníkov s podporou ľudí žijúcich s HIV a AIDS,“ uviedla PR manažérka centra Michaela Bagalová.

Združenie pozýva aj na rozhovory v komornejšej atmosfére. Konať sa budú v pondelok na Pražskej ulici 11 v Bratislave, kde budú pre účastníkov pripravené viaceré aktivity vrátane testovania. V bratislavskej Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci sa uskutoční omša za obete HIV/AIDS.

Zdroj: Info.sk, TASR
