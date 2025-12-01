Prezident Ramaphosa odmietol Trumpovu hrozbu, že nepozve JAR na summit G20 v USA
- DNES - 7:58
- Johannesburg
Ramaphosa potvrdil postavenie JAR ako zakladajúceho člena tejto skupiny, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa v nedeľu odmietol hrozbu prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň avizoval, že Juhoafrická republika (JAR) nedostane pozvánku na budúcoročný summit G20 na Floride.
„Juhoafrická republika je a zostane plným, aktívnym a konštruktívnym členom G20,“ vyhlásil Ramaphosa v nedeľnom prejave o stave štátu.
Prezident USA sa nezúčastnil na novembrovom summite G20 v JAR a Ramaphosa po bojkotovaní summitu zo strany Washingtonu formálne odmietol USA odovzdať predsedníctvo v G20 ako ďalšej hostiteľskej krajine.
Trump minulú stredu povedal, že JAR nedostane pozvánku na budúcoročný summit G20 na Floride, pretože odmietlo odovzdať predsedníctvo v G20. JAR však tvrdí, že ho formálne odovzdala pracovníkovi ambasády USA.
Okrem toho šéf Bieleho domu opakovane obviňuje vládu JAR z prenasledovania bielej menšiny v krajine. Ramaphosa v nedeľu znova poprel Trumpove obvinenia z údajného páchania „genocídy Afrikáncov“ - potomkov prvých európskych osadníkov - a tieto tvrdenia označil za zjavnú dezinformáciu.
Juhoafrický prezident poznamenal, že napriek diplomatickým nezhodám sa americké podniky a organizácie občianskej spoločnosti aktívne zapojili do podujatí súvisiacich s G20, ktoré sa uskutočnili v novembri v Johannesburgu. „Ceníme si tieto konštruktívne väzby a budeme naďalej pracovať v rámci G20,“ konštatoval Ramaphosa, čím podľa agentúry Reuters naznačil zámer JAR udržať dialóg s USA.
