Prezident Ramaphosa odmietol Trumpovu hrozbu, že nepozve JAR na summit G20 v USA

  • DNES - 7:58
  • Johannesburg
Prezident Ramaphosa odmietol Trumpovu hrozbu, že nepozve JAR na summit G20 v USA

Ramaphosa potvrdil postavenie JAR ako zakladajúceho člena tejto skupiny, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa v nedeľu odmietol hrozbu prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň avizoval, že Juhoafrická republika (JAR) nedostane pozvánku na budúcoročný summit G20 na Floride.

Juhoafrická republika je a zostane plným, aktívnym a konštruktívnym členom G20,“ vyhlásil Ramaphosa v nedeľnom prejave o stave štátu.

Prezident USA sa nezúčastnil na novembrovom summite G20 v JAR a Ramaphosa po bojkotovaní summitu zo strany Washingtonu formálne odmietol USA odovzdať predsedníctvo v G20 ako ďalšej hostiteľskej krajine.

Trump minulú stredu povedal, že JAR nedostane pozvánku na budúcoročný summit G20 na Floride, pretože odmietlo odovzdať predsedníctvo v G20. JAR však tvrdí, že ho formálne odovzdala pracovníkovi ambasády USA.

Okrem toho šéf Bieleho domu opakovane obviňuje vládu JAR z prenasledovania bielej menšiny v krajine. Ramaphosa v nedeľu znova poprel Trumpove obvinenia z údajného páchania „genocídy Afrikáncov“ - potomkov prvých európskych osadníkov - a tieto tvrdenia označil za zjavnú dezinformáciu.

Juhoafrický prezident poznamenal, že napriek diplomatickým nezhodám sa americké podniky a organizácie občianskej spoločnosti aktívne zapojili do podujatí súvisiacich s G20, ktoré sa uskutočnili v novembri v Johannesburgu. „Ceníme si tieto konštruktívne väzby a budeme naďalej pracovať v rámci G20,“ konštatoval Ramaphosa, čím podľa agentúry Reuters naznačil zámer JAR udržať dialóg s USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
